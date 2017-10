Όλοι έχουμε πάει σε ωραία Party, ξέφρενα party, ακόμα και σε βαρετά party, αλλά αυτό το «Τσάι Party»είναι διαφορετικό και θα σας μείνει αξέχαστο!

Αν και εσείς παραξενεύεστε από περίεργα κοινωνικά στερεότυπα, αν έχετε κάποια θεία που λέει κακίες, αν αναρωτιέστε για τις ανθρώπινες σχέσεις, αν παθαίνετε εμμονές με κάποιο φυστίκι, αν βρίσκετε κιτς τις διαφημίσεις, αν έχετε φοβίες και αν όλοι περιμένουν απο εσάς να είστε ώριμοι επειδή μεγαλώσατε αλλά εσείς δεν το βλέπετε έτσι, τότε σίγουρα είστε καλεσμένοι σε αυτό το Party!

O Ανδρέας Πασπάτης με έξυπνο χιούμορ, γρήγορες εναλλαγές θεματολογιών και εύστοχη τοποθέτηση, σχολιάζει και καυτηριάζει ότι γίνεται γύρω μας σε μια παράσταση που πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε!

Ο Ανδρέας Πασπάτης ασχολείται επαγγελματικά µε το standup comedy. Ξεκίνησε την ενασχόληση του µε την κωμωδία το 2007. Μετράει εμφανίσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και στο Λονδίνο όπου έχει συμμετάσχει και σε παραστάσεις του comedy central. Το 2015, μαζί με την Ήρα Κατσούδα, διοργάνωσαν και συμπαρουσίασαν, το πρώτο stand up comedybattle, και το 2016 το πρώτο ζωντανό comedytalk show “The Comedians”, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στην Αθήνα. Έχει συμμετάσχει στο «Stand up for U» για το πρόγραμμα «Νονός της Unicef», που αναμεταδόθηκε από τον ALPHA.. Ιδρυτής και πρόεδρος της comedy society του Brunel University (London), παραδίδει standupcomedy workshops και διοργανώνει βραδιές OpenMic. Σπούδασε Πληροφορική (Α.Π.Θ.) και Game Design (Brunel University London).

Παραστάσεις: Παρασκευή 3, 10 & 24 Νοέμβρη

Ώρα έναρξης: 21:30

Διάρκεια: 70’

Γενική είσοδος: 10 ευρώ

Θέατρο Άβατον, Ευπατριδών 3, Κεραμεικός, τηλ.: 210-3412689