«Τσάρλι Τσάπλιν: μια βιογραφία»

του Peter Ackroyd από τις εκδόσεις Άγρα

Ο Τσάρλι Τσάπλιν υπήρξε το πρώτο μεγάλο ίνδαλμα της κινημα­τογραφικής οθόνης. Εκατό και κάτι χρόνια από την πρώτη ταινία του, παραμένει μια από τις πιο διάσημες μορφές του Χόλιγουντ. Ποιος είναι όμως ό άνθρωπος πίσω από το μικρό, τετραγωνισμένο μουστάκι;

Η νέα βιογραφία του Πήτερ Ακρόυντ για έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του κινηματογράφου, που επηρέασε όσο λίγοι και εδραίωσε την έβδομη τέχνη, είναι ιδανική για τους αναγνώστες που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τον μεγάλο σκηνοθέτη και ηθοποιό σε ένα σύντομο ανάγνωσμα. Αφηγείται τη ζωή και το έργο του, από το ταπεινό θεατρικό του ξεκίνημα στα μιούζικ χώλλ μέχρι τη βράβευσή του με το τιμητικό Όσκαρ.

Με εξαιρετικά διαυγή και οικονομικό τρόπο, ο Ακρόυντ περιγράφει την κινηματογραφική του πορεία από τις κωμωδίες του Μακ Σέννετ στις δικές του ανεξάρτητες ταινίες – πώς εξελίσσει και εμπλουτίζει τον χαρακτήρα του αλήτη, με κορύφωση στο Χαμίνι, το Τσίρκο και τον Χρυσοθήρα, δίνει νέες διαστάσεις στην παντομίμα και το κινηματογραφικό παίξιμο, ενώ παράλληλα διαμορφώνει το συχνά πικρό και τραγικό χιούμορ του- και μέχρι τις μεγάλες του συνθέσεις, όπως τους Μοντέρνους καιρούς και τον Μεγάλο δικτάτορα.

Τα περιλαμβάνει όλα, από την παιδική του ηλικία στα μιούζικ χώλλ του φτωχού Λονδίνου, με τη μητέρα του να μπαινοβγαίνει στα ψυχιατρικά άσυ­λα, ώς την αίγλη της χρυσής εποχής, τα σκοτεινά σκάνδαλα, τα προβλήματα πολιτικής φύσεως στην Αμερική της δεκαετίας του 1940, και την αυτο­εξορία του στην Ελβετία, ώς την καθυστερημένη βράβευση με το Όσκαρ για το σύνολο του έργου του. Διανθίζεται με γοητευτικά, ανεκδοτολογικά επεισόδια της ζωής του, τα ολονύκτια πάρτυ του Χόλλυγουντ με τη Μαίρυ Πίκφορντ και τον Ντάγκλας Φαίρμπανκς, τις σχέσεις του, τα ερωτικά σκάνδαλα, άλλα και τον εμμονικό χαρακτήρα του. Αυτή η αριστοτεχνική βιογραφία αποκαλύπτει τις πολλαπλές όψεις μιας από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του περασμένου αιώνα, που κάποτε έγινε το πλέον διάσημο και αναγνωρίσιμο πρόσωπο στον πλανήτη.

Μετάφραση : Ανδρέας Αποστολίδης

Αριθμός σελίδων : 328

Με 16σέλιδο φωτογραφικό ένθετο

ISBN: 978-960-505-414-4

Φωτογραφία Εξωφύλλου: Πορτραίτο του Τσάρλυ Τσάπλιν, 1920.

© Herbert Dorfman/Corbis via Getty Images / Ideal Image

Ο Πήτερ Ακρόυντ είναι συγγραφέας των London: The Biography, Albion: The Origins of the English Imagination, Shakespeare: The Biography, και Thames: Sacred River.Έχει γράψει επίσης έγκριτες βιογραφίες για τον Τ. Σ.’Έλιοτ, τον Τσάρλς Ντίκενς, τον Οΰίλλιαμ Μπλέηκ, τον Σερ Τόμας Μόρ, καθώς και πολλά επιτυχη­μένα μυθιστορήματα. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία (Whitbread Book Award for Biography, Royal Society of Literature’s William Heinemann Award, James Tait Black Memorial Prize, Guardian Fiction Prize, Somerset Maugham Award, South Bank Prize for Literature. Τo πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι η βιογραφία του Ουίλκυ Κόλλινς. Έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τις υπηρεσίες του στα γράμματα.

