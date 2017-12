«Τζάνγκο, ο Βασιλιάς του Σουίνγκ»

Η One from the Heart παρουσιάζει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ετιέν Κομάρ Τζάνγκο Ο Βασιλιάς του Σουίνγκ.

Η ταινία που αφηγείται ένα καθοριστικό, άγνωστο, επεισόδιο από την πολυτάραχη ζωή του μεγάλου κιθαρίστα Τζάνγκο Ράινχαρντ, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Βερολίνου όπου αποτέλεσε και την Ταινία Έναρξης του Φεστιβάλ. Ο Ετιέν Κομάρ, γνωστός ως σεναριογράφος και παραγωγός των ταινιών Ενώπιον Θεού και Ανθρώπων του Ξαβιέ Μποβουά, Τιμπουκτού του Αμπντεραμάν Σισάκο και Ο Βασιλιάς μου της Μαϊβέν, παρουσιάζει την πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης με πρωταγωνιστές τον σπουδαίο Ρεντά Κατέμπ και την γοητευτική Σεσίλ Ντε Φράνς. Ο Κατέμπ είναι φέτος υποψήφιος για την ερμηνεία του στα Γαλλικά Βραβεία Lumières. Στη μουσική επιμέλεια συναντάμε τον σπουδαίο συνεργάτη του Νικ Κέιβ, Γουόρεν Έλις και το εκπληκτικό Ρόζενμπεργκ Τρίο που ερμηνεύει μοναδικά τις πασίγνωστες συνθέσεις του Ράινχαρντ. Η ταινία γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις γαλλικές αίθουσες, ενώ στις αρχές του 2018 προγραμματίζεται η έξοδός της στην Αμερική. Η ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες στις 21 Δεκεμβρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παρίσι, 1943. Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, ο τσιγγάνος Τζάνγκο Ράινχαρτ, μια μοναδική προσωπικότητα της εποχής και βιρτουόζος της κιθάρας, βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Κάθε βράδυ το Παρίσι χορεύει με τη σουίνγκ μουσική του, ενώ την ίδια στιγμή οι τσιγγάνοι της Ευρώπης καταδιώκονται από τους Ναζί. Όταν η Γερμανική προπαγάνδα του ζητάει να πάει στο Βερολίνο για συναυλίες, συναισθάνεται τον κίνδυνο και αποφασίζει να διαφύγει στην Ελβετία μαζί με τη σύζυγό και τη μητέρα του, με τη βοήθεια της Γαλλίδας φίλης του Λουίζ ντε Κλερκ. Αλλά η απόδραση τους είναι πιο πολύπλοκη απ’ ότι περίμενε. Ο Ετιέν Κομάρ καταφέρνει να καταγράψει την πολυτάραχη πορεία ενός θρύλου της μουσικής από την αποστασιοποίηση και την άγνοια στην πλήρη συνειδητοποίηση της ταυτότητάς του όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και αληθινού δημιουργού που ζυμώνεται μέσα από την Ιστορία. Παράλληλα αφηγείται ένα σκοτεινό και ελάχιστα κινηματογραφημένο κεφάλαιο της πρόσφατης Ευρωπαϊκής ιστορίας, αυτό του ναζιστικού πογκρόμ απέναντι στους Ρομά, απόλυτα επίκαιρο στις μέρες μας όπου η ανεκτικότητα της Ευρώπης δοκιμάζεται για μια ακόμη φορά και η άνοδος της ακροδεξιάς συνιστά μια από τις μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον της.

