«Venom»

4 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Ένας από τους πιο αινιγματικούς και σύνθετους χαρακτήρες της Marvel γεννιέται όταν ο κοινός θνητός Eddie Brock γίνεται ξενιστής ενός εξωγήινου παράσιτου, του απρόβλεπτου συμβιωτή Venom. Έτσι αρχίζει μία επεισοδιακή και άκρως απολαυστική κινηματογραφική συμβίωση, με πρωταγωνιστή τον χαμαιλέοντα Tom Hardy (Locke, The Dark Knight Rises) και σκηνοθέτη τον Ruben Fleischer (Zombieland), που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν στο κοινό την πρώτη αυτόνομη ταινία ενός θανατηφόρου, παρανοϊκού,σκοτεινού, οργισμένου και με πολύ χιούμορ αντι-ήρωα. Στην πολυαναμένομενη ταινία εμφανίζεται η 4 φορές υποψήφια για Όσκαρ Michelle Williams (Blue Valentine, Manchester by the Sea) και ο πολυσχιδής Riz Ahmed (Rogue One).

Ο ρεπόρτερ Eddie Brock (Tom Hardy) προσπαθεί πεισματικά να καταστρέψει τον διαβόητο ιδρυτή του Life Foundation, τον ιδιοφυή Carlton Drake (Riz Ahmed), και αυτή η εμμονή επηρεάζει αρνητικά την καριέρα και τη σχέση του με τη σύντροφο του Anne Weying (Michelle Williams). Καθώς ερευνά ένα από τα πειράματα του Drake, ο εξωγήινος συμβιωτής Venom εισχωρεί στο σώμα του Eddie, και έτσι ξαφνικά αποκτά υπερδυνάμεις, καθώς και την ευκαιρία να κάνει ό,τι θέλει. Διεστραμμένος, σκοτεινός, απρόβλεπτος και οργισμένος, ο Venom αφήνει τον Eddie να παλεύει με τις ανεξέλεγκτες ικανότητες του, τις οποίες, ομολογουμένως, βρίσκει συναρπαστικές. Όσο ο Eddie και ο Venom έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν, έρχονται πιο κοντά. Πού αρχίζει ο ένας και πού τελειώνει ο άλλος;

Σκηνοθεσία: Ruben Fleische

Σενάριο: Jeff Pinkner, Scott Rosenberg, Kelly Marcel

Παίζουν: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott

Οπτικά Εφέ: Paul Franklin

Μουσική: Ludwig Göransson

Διάρκεια: 112′

Σχόλια