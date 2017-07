«Βρες τον χαμένο χρόνο»

του David Horsager από τις εκδόσεις Διόπτρα

Ο David Horsager άκουγε συχνά στελέχη επιχειρήσεων να παραπονιούνται ότι κάθε μέρα κατακλύζονται από αμέτρητες εργασίες. Ενώ ποτέ δεν σκόπευε να γίνει ειδικός της παραγωγικότητας, ο Horsager συνειδητοποίησε ότι έχει αναπτύξει και υιοθετήσει δεκάδες εξαιρετικές τεχνικές που εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους πολυάσχολους ανθρώπους της εποχής μας. Βασικός στόχος είναι να είστε τόσο αποτελεσματικοί στις μικρές καθημερινές εργασίες σας, ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για να επικοινωνείτε ουσιαστικά με τους άλλους.

Το Βρες τον χαμένο χρόνο προτείνει στρατηγικές όπως το να αναγνωρίζετε τις Πράξεις Διαφοράς, τις βασικές εκείνες ενέργειες στις οποίες πρέπει να επικεντρώνετε τις προσπάθειές σας. Ή ίσως είναι καιρός να καθιερώσετε, εσείς προσωπικά ή ολόκληρη η εταιρεία σας, μια Ώρα Δύναμης, κατά την οποία δεν θα συμμετέχετε σε συναντήσεις και δεν θα απαντάτε σε τηλεφωνήματα και μέιλ, κάτι που θα σας εξασφαλίσει τον χώρο και τον χρόνο για να εστιάσετε στην ολοκλήρωση των εργασιών σας.

Καθεμιά από τις τριάντα πέντε εξαιρετικά αποδοτικές ιδέες που παρουσιάζει ο Horsager εφαρμόζεται εύκολα και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Όλες μαζί αυξάνουν θεαματικά την αποτελεσματικότητά σας, πράγμα που θα σας επιτρέψει να ολοκληρώνετε περισσότερες εργασίες, να διατηρείτε την ενέργειά σας και να δίνετε στις σχέσεις σας, προσωπικές και επαγγελματικές, την προσοχή που τους αξίζει.

Μεταφραστής: Χρήστος Μπαρουξής

Επιμελητής: Αλέκα Πλακονούρη

ISBN: 978-960-605-208-8

Σελίδες: 168

Ο David Horsager είναι στρατηγικός σύμβουλος επιχειρήσεων και συγγραφέας του μπεστ σέλερ THE TRUST EDGE: How Top Leaders Gain Faster Results, Deeper Relationships, and a Stronger Bottom Line. Τα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε περίοπτα έντυπα, όπως τα περιοδικά Fast Company, Forbes και SUCCESS και οι εφημερίδες Huffington Post, Wall Street Journal και Washington Post. Διερευνά τον αντίκτυπο που έχει η εμπιστοσύνη στα κέρδη μιας επιχείρησης και δίνει συνεχώς ομιλίες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Στους πελάτες του περιλαμβάνονται οι New York Yankees, το Αμερικανικό Κογκρέσο, οι Goodyear και Wells Fargo, John Deere, καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. Μέσω των ομιλιών, της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής, ο David και η ομάδα του στη Horsager Leadership, Inc. έχουν ως αποστολή τους να αναπτύξουν έμπιστους ηγέτες και οργανισμούς. Έχει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του Lisa και ζει στο Σεντ Πολ στη Μινεσότα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.DavidHorsager.com.

