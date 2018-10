«Wake Up In The Sky»: Ακούστε το νέο single των Gucci Mane x Bruno Mars x Kodak Black!

Ο Gucci Mane (πρωτεργάτης της trap σκηνής της Atlanta) και ο Bruno Mars (27 υποψηφιότητες Grammy και 7 Νο1 singles στην Αμερική) ξαναβρίσκονται στο studio μετά το remix του super hit του Bruno Mars That’s What I Like.

Ο τρίτος της παρέας είναι ο Kodak Black, ένας νεαρός rapper με μεγάλες επιτυχίες, υποστηρικτές (French Montana, Drake) και ορκισμένους εχθρούς (Lil Uzi Vert).

