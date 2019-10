«With A Little Help From My Friends»

Ο τραγουδοποιός Δημήτρης Μαυρόπουλος μαζί με την Ειρήνη Βαζενίου στο τραγούδι… παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Galerie Δημιουργών τα τραγούδια του… που είναι μελοποιημένα ποιήματα των…Καβαδία…Γιώργου Μανέτα…Νίκη Παπουλάκου…Κώστα Ορκόπουλου…Καβάφη…Jean Moreas…Paul Jean…Toulet…Πολυδούρη…Ανδρέα Ταρνανά…Νάντια Δανιήλ… Laurent Tailhade…Μαρία Δοξαστάκη…καθώς και αγαπημένα τραγούδια των…Χατζηδάκη…Κατσιμίχα…Poll…Creal…Μάλαμα…Λοιζου…κλπ.

Και φυσικά με λίγη βοήθεια από τους φίλους του.

Μαζί του στην σκηνή οι Αρετή Κοκκίνου στην κιθάρα και το μαντολίνο και ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο.

Special Guests της βραδιάς: Ο Νίκος Πιτλόγλου…Ο Γιάννης Λεκόπουλος… η Αλεξία Ξυγαλά η Νίκη Γλύκη o Γιάννης Χαλκιαδάκης και η Θέλμα Καραγιάννη!!!

Σάββατο 19 Οκτωβρίου

Ώρα Προσέλευσης :21:15

Ώρα έναρξης: 21:30

Τιμή εισιτηρίου: 10€

Galerie Δημιουργών, Χελιδονούς 28, Κηφισιά, τηλ. 210 6251732

