«2034 -Το Μυθιστόρημα του Επόμενου Παγκοσμίου Πολέμου»

των Έλιοτ Άκερμαν & Έλιοτ Άκερμαν από τις εκδόσεις Kaktos

Οι εξελίξεις κλιμακώνονται.

Τί θα συνέβαινε εάν οι επικοινωνίες κατέρρεαν;

Τί θα συνέβαινε εάν ο κυβερνοπόλεμος ήταν μόνο η αρχή;

Δύο πρώην υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, δύο βραβευμένοι συγγραφείς, μας παραδίδουν ένα ανατριχιαστικό, αυθεντικό, γεωπολιτικό θρίλερ που μας μεταφέρει στην ύψιστη ναυτική σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Σινική Θάλασσα το 2034, κι από εκείνη τη στιγμή χαράζεται η εφιαλτική επόμενη ημέρα του Γ΄ Παγκόσμιου Πολέμου!

Στο μυθιστόρημα των δύο πρώην στρατιωτικών Σταυρίδη – Άκερμαν, ο Πούτιν είναι 80 ετών και έχει ήδη υποτάξει την Ουκρανία. Ο Γ΄ Παγκόσμιος όμως αφήνει απέξω τη γερασμένη Ευρώπη και τη Ρωσία: όλα παίζονται ανάμεσα στις ΗΠΑ, στην Κίνα και στην Ινδία…

Τρομαχτικά ρεαλιστικό, αυτό που οι Αμερικάνοι θα αποκαλούσαν cautionary tale…

ISBN: 978-960-382-274-5

Σελίδες: 392

Ο Τζέιμς Σταυρίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, σπούδασε στη Ναυτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από τη Νομική και Διπλωματική Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tuffts. Η καριέρα του στο Αμερικανικό Ναυτικό περιλαμβάνει πολλές σημαντικές θέσεις, όπως αυτή του Διοικητή της Νότιας Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Στόλου του Ειρηνικού. Στη συνέχεια, υπηρέτησε ως ο 16ος Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής του ΝΑΤΟ και Διοικητής της Αμερικανικής Διοίκησης Ευρώπης. Μετά την αποστράτευσή του (2013), ανέλαβε καθήκοντα Πρύτανη της Σχολής Fletcher. Είναι συγγραφέας 8 βιβλίων, αλλά και πολλών σημαντικών μελετών και άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες εφημερίδες και ΜΜΕ του κόσμου. Είναι επίσης τακτικός αρθρογράφος του TIME και βασικός αναλυτής διεθνών υποθέσεων για τα δελτία ειδήσεων του NBC News.

Ο Έλιοτ Άκερμαν είναι βετεράνος του Αμερικανικού Ναυτικού, φιναλίστ του National Book Award, συγγραφέας τριών μυθιστορημάτων και της μελέτης «Τόποι και Ονόματα». Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε πολλά περιοδικά, όπως τα Esquire, The New Yorker, The Atlantic, The New York Time Magazine, και στο The Best American Short Stories. Μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Σχόλια