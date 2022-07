«40 χρόνια ιστορίες φωτιάς»: Οι Panx Romana στην Τεχνόπολη!

‘‘H μουσική και η αγάπη είναι διαβατήριο και φτάνει στις ψυχές, και αν καταφέρεις και κάνεις ρεφρέν μια υγιή σκέψη μπορεί να λειτουργήσει θετικά σε πολλούς. Και έτσι μπορεί κάποια στιγμή να σε σταματήσει κάποιος στον δρόμο, να είναι πάνω στη μηχανή, και να σου πει “σε ευχαριστώ για τον τρόπο που με μεγάλωσες αδελφέ”. Και εσύ να μην ξέρεις ούτε το όνομά του. Αυτές είναι οι “Rock ‘n’ Roll βοήθειες”, εκεί είναι όλη η προσπάθεια και όλη η ιστορία των Panx Romana τελικά’’…

FRANK PANX

Ένα από τα πιο ιστορικά και διαχρονικά συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής, οι PANX ROMANA, ‘‘ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ’’

και μας προσκαλούν σε ένα οδοιπορικό 40 ετών με μουσικές ιστορίες ελευθερίας από την “Διατάραξη Κοινής Ησυχίας” μέχρι σήμερα!!!

Θα μοιραστούν την σκηνή με αδέλφια τους μουσικούς, ροκάδες και hip-hop, σε μια μεγάλη γιορτή / ηχοθέαμα για ανήσυχα παιδιά!

Σε μια εποχή που καταρρέει, οι Panx Romana με τις καταιγιστικές μουσικές, τους αιχμηρούς και ουσιαστικούς στίχους και τη στάση τους, ενώνουν ολόκληρες γενιές μέσα από τραγούδια για ισότητα, ελευθερία, ανθρωπιά. «Ιδέες και έννοιες που βάλλονται από τις σύγχρονες μορφές εξουσίας, αλλά υποστηρίζονται με πάθος από μια μπάντα που η εποχή μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ».

Όλο το έργο των Panx Romana έγκειται στην αφύπνιση που επιτελείται με τον λόγο τους, από εκείνους που αρνούνται να μεγαλώσουν, εκείνους που πορεύονται με άξονα την -άνευ συνόρων, χρωμάτων ή φυλών- ανθρωπιά, εκείνους των οποίων “αρχές είναι ο νόμος του ελεύθερου λαού που είναι γραμμένες σε καρδιές με μελάνι ουρανού”, που λένε “Εγώ είμαι ο κανείς που δεν κάνει κάτι, μα εγώ θα γίνω ο Κανείς που θα κάνει κάτι”.

Panx Romana και η φωτιά καλά ακόμα καίει… Δε σπάσανε, πιστεύουν ακόμα, έχουν κάτι να πουν, και πάντα φωνάζουν… «Σπάσε τη Γραμμή, Κράτος Κλειστόν, Ράδιο Κατάληψη, Διακοπές στο Χακί»… πυροδοτώντας διαχρονικά το συναίσθημα και την αντίσταση στα σκοτάδια της ζωής.

Απαρτίζονται από μέλη θρυλικών συγκροτημάτων της εγχώριας σκηνής, όπως των Deus Ex Machina και Νonmandol!

Οι COYOTE’S ARROW, έχουν τη μία τους πλευρά, στραμμένη στην ανάγκη για κοινωνική αφύπνιση και την άλλη, στην αίσθηση της ελευθερίας και αρμονίας που προσφέρει η συνταύτιση με τα στοιχεία της φύσης, δίνοντας το στίγμα τους με εκρηκτικές εμφανίσεις σε συναυλίες αλληλεγγύης και ανθρωπιάς

Λατρεύουν να ακροβατούν με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στο σκληρό ήχο της πόλης και τον ανοιχτό αντίλαλο της ερήμου, εισάγοντας μια διαφορετική πρόταση στο μουσικό τοπίο της Αθήνας!

Οι Κοινοί Θνητοί είναι ένα συγκρότημα από την Εύβοια. Η μουσική τους δεν ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος και αυτό το καταλαβαίνει κανείς από τα όργανα που χρησιμοποιούν και τους ρυθμούς στους οποίους βασίζονται. Είναι μια μίξη από ροκ, χιπ χοπ, και ελληνική παραδοσιακή μουσική. Οι ίδιοι παίζουν, ηχογραφούν και τραγουδούν όλο το υλικό τους.

Η στιχουργική τους στο μεγαλύτερο μέρος της έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και δημιουργεί έναν κοινωνικό προβληματισμό. Δεν πιστεύουν πως η τέχνη θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά πως με σύμμαχο την τέχνη η αλλαγή του κόσμου αποκτά ρυθμό.

‘Κάθε μουσικό κίνημα, κάθε μουσική σκηνή, για να επιβιώσει και να διαδοθεί πρέπει να έχει την εστία του, τις ψυχές ασυμβίβαστων ανθρώπων. Πόσο μάλλον ένα κίνημα άκρως αντιδραστικό, περιθωριακό όπως το punk που είναι σκληρό και ωμό σαν την αλήθεια’’.

FRANK PANX

Special Guests: ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ + COYOTE’S ARROW

& τα αδέλφια AΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ / ΒΕΒΗΛΟΣ / BABIS (PLANET OF ZEUS) / NOVEL 729 / SΤΑVROS EX (DEUS EX MACHINA) / XPLICIT (ΣΤΙΧΟΙΜΑ) κ.α

*Artwork: Tasmar – Cartoonist

Τετάρτη 13 Ιουλίου

Doors open 19:30 – Starts: 20:45

προπώληση & ταμείο: 12€

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, τηλ. 213 0109300, 213 0109324

Σχόλια