«Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους»

της Diana Gabaldon από τις Εκδόσεις Anubis

Δύο οικογένειες στο μεταίχμιο παρόντος και μέλλοντος…

Άνοιξη 1771. Μετά τα επεισοδιακά γεγονότα στο γάμο της Τζοκάστα, ο Τζέιμι Φρέιζερ καλείται να συγκροτήσει ξανά την πολιτοφυλακή του, φεύγοντας από το Ρίβερ Ραν με νέες εντολές. Στις περιπέτειες που θα ακολουθήσουν, η ζωή του θα κινδυνέψει – πράγμα που, ωστόσο, θα βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Ρότζερ. Μια αναπάντεχη συνάντηση θα οδηγήσει τον πατέρα και τον σύζυγο της Μπριάννα να αναζητήσουν ενωμένοι τον άνθρωπο που της προκαλεί εφιάλτες και να γυρέψουν εκδίκηση. Παράλληλα, με την Κλαιρ να προειδοποιεί για τον επερχόμενο πόλεμο, το ζεύγος Μακένζι αναρωτιέται μήπως το καλύτερο σχέδιο δράσης είναι τελικά η επιστροφή στο μέλλον – μαζί με τον μικρό Τζέμι αυτή τη φορά…

Η συνέχεια μιας πολυδιάστατης σειράς, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και ενθουσίασε εκατομμύρια αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το εκδοτικό φαινόμενο των βιβλίων Outlander της Diana Gabaldon που ενέπνευσε την τηλεοπτική υπερπαραγωγή του καλωδιακού δικτύου FX συνεχίζει την επιτυχημένη παρουσία του και στη χώρα μας με την κυκλοφορία του δέκατου βιβλίου της σειράς με τίτλο «Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους», το οποίο και ολοκληρώνει την ελληνική μετάφραση του πέμπτου βιβλίου της αμερικανικής έκδοσης «The Fiery Cross».

Έγραψαν για το μυθιστόρημα «Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους»:

«Μια μεγαλειώδης περιπέτεια γραμμένη σε καμβά που αγγίζει την καρδιά, ζυγίζει την ψυχή και μετρά το ανθρώπινο πνεύμα διασχίζοντας τους αιώνες.» – CNN

Μετάφραση: Ειρήνη Παϊδούση

Outlander, Βιβλίο 10

ISBN: 978-960-623-280-0

Σελίδες: 872

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία

*The Outlander television series is copyrighted by Sony Pictures Television Inc. All rights reserved.

