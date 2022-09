«Ανδρόγυνο»

Η ευρηματική μαύρη κωμωδία για τα έμφυλα στερεότυπα επιστρέφει στο Vault!

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού η ανατρεπτική παράσταση της Βίκυς Αδάμου και της Χριστίνας Σαμπανίκου επιστρέφει στο Vault από τις 19 Σεπτεμβρίου

Η μαύρη κωμωδία που συνδυάζει το stand up, τον αυτοσχεδιασμό, την παντομίμα και το σωματικό θέατρο «Ανδρόγυνο» επιστρέφει τα Δευτερότριτα από τις 19 Σεπτεμβρίου, για έναν ακόμη κύκλο παραστάσεων στο Vault Theatre Plus. Το ευρηματικό έργο που έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από κριτικούς και κοινό σε παραγωγή της Life After Death Theatre Company μιλάει για την πατριαρχία και την έμφυλη βία, σατιρίζοντας τα στερεότυπα μίας συντηρητικής κοινωνίας.

Σύσσωμη η Επιστημονική Κοινότητα, επί σκηνής, με τη βοήθεια δύο Στερεοτύπων, αποκαλύπτει στους θεατές τα αποτελέσματα ερευνών και μελέτης επί σειρά ετών πάνω στο Αρσενικό και το Θηλυκό και τη μεταξύ τους σχέση και επιχειρεί με τη βοήθεια του κοινού, το οποίο συμμετέχει ενεργά, να δώσει απαντήσεις πάνω σε θεμελιώδη ερωτήματα: Τι ορίζεται ως Ανδρόγυνο; Είναι ο Γάμος μια κοινωνική απειλή; Μπορούν δύο ψυχές να μονιάσουν κάτω από την ίδια στέγη; Σπάνε τα στερεότυπα και αν ναι, τι ήχο κάνουν;

Μαρτυρίες ζευγαριών που έχουν απασχολήσει τους ειδικούς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους παίρνουν σάρκα και οστά μπροστά στους θεατές σε μια προσπάθεια κατανόησης πριν προλάβουν να καταβροχθίσουν ο ένας τον άλλο. Στην πορεία της εξέλιξης της, η παράσταση έχει αναπτυχθεί και εμπλουτιστεί με την οπτική του φύλου μέσα και από την επιστημονική υποστήριξη και βιωματική συνεργασία με την Συμμαχία των Φύλων- Gender Alliance Initiative.

Μια παραγωγή της Life After Death Theatre Company

Σκηνοθεσία: Βίκυ Αδάμου

Κείμενο: Χριστίνα Σαμπανίκου

Κίνηση: Ιωάννα Καμπυλαυκά

Σκηνικά-Κοστούμια-Φωτισμός: Lazy Boy*

Μουσική επιμέλεια: Άλκης Μπούφης

Φωτογραφία: Φώτης Πλέγας Γ.

Aφίσα παράστασης: Σοφία Αποστολοπούλου

Trailer παράστασης: Στέφανος Κοσμίδης (ORKI)

Ερμηνεύουν:

Επιστημονική κοινότητα: Χριστίνα Σαμπανίκου

Θηλυκό: Βίκυ Αδάμου

Αρσενικό: Johnny O

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη από 19 Σεπτεμβρίου έως 1 Νοεμβρίου

Ώρα: 21:15

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 12 ευρώ, Μειωμένο Εισιτήριο: 10 ευρώ (Φοιτητές / Σπουδαστές / Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων / ΑμΕΑ / Άνω των 65 ετών / Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας/ Ατέλειες)

Vault Theatre Plus, Mελενίκου 26, (Γκάζι) Βοτανικός, τηλ. 213 0356472 – 6949534889

