Άνοιξε και πάλι η πιο feelgood ταράτσα της Αθήνας!

Για δεύτερη συνεχή σαιζόν, ο πλήρως ανακαινισμένος και με feelgood διάθεση, αγαπημένος θερινός κινηματογράφος Άνεσις στους Αμπελόκηπους ανοίγει και πάλι την ταράτσα του.

Σε πλεονεκτική θέση στην Λεωφόρο Κηφισίας και με εύκολη πρόσβαση, το Cine Άνεσις υπόσχεται και φέτος να σας κρατήσει συντροφιά με τις καλύτερες προτάσεις για μικρούς και μεγάλους.

Αρχής γενομένης με τον ΑΛΑΝΤΙΝ του Guy Ritchie και το BRIGHTBURN: ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΟΛΑΣΗ του David Yarovevsky, το Cine Άνεσις έχει στο καλοκαιρινό του πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, τη νέα περιπέτεια ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ του F. Gary Gray (13/6), το τέταρτο κεφάλαιο του TOY STORY του Josh Cooley (20/6), όπου ο Woody και ο Buzz βρίσκουν μια φίλη από τα παλιά και ορίζουν έτσι μαζί το μέλλον της παρέας, αλλά και τη νέα ταινία του Danny Boyle, YESTERDAY με μια ελκυστικά αλλόκοτη σεναριακή ιδέα, όπου κανείς στον πλανήτη δεν γνωρίζει τι εστί BEATLES, πέρα από έναν νεαρό που κάνει επιτυχία τα τραγούδια τους.

Ο Ιούλιος μπαίνει με το SPIDER-MAN: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ του Jon Watts (4/7), με τον Πήτερ να ταξιδεύει στην Ευρώπη και να δίνει έστω μια άτυπη συνέχεια στο σύμπαν των Εκδικητών, μετά την Τελευταία Πράξη. Η πολύ-αναμενόμενη live action εκδοχή του ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ σε σκηνοθεσία του Jon Favreau έρχεται ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού (18/7) για να κάνει τους παλιούς να θυμηθούν, τους νέους να μάθουν και όλους μαζί να συγκινηθούν ξανά με την ιστορία του μικρού Σίμπα που αναλαμβάνει να τιμήσει την υστεροφημία του πατέρα του.

Η μεγάλη επιστροφή του καλοκαιριού όμως ανήκει σε ένα όνομα: Quentin Tarantino. Το ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ…ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ, που πρόσφατα έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο φεστιβάλ των Καννών και απέσπασε διθυράμβους από την κριτική σκηνή, φέρνει τον Leonardo DiCaprio, τον Brad Pitt, τον Al Pacino και την Margot Robbie στην Αμερική στα τέλη του ‘60 σε μια χρυσή εποχή που βρισκόταν στο peak της, όταν όλα ήταν άφθονα και όταν όλα άρχισαν να φθίνουν και να πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 22 Αυγούστου.

Από τις Κάννες επίσης, έρχεται και η νέα ταινία του Jim Jarmucsh, THE DEAD DON’T DIE με all-star cast, από την Tilda Swinton και τον Bill Murray μέχρι την Selena Gomez και τον Adam Driver.

Από το πρόγραμμα δεν θα λείπουν και οι περιπέτειες (THE FALL OF THE AMERICAN EMPIRE, ένα heist film του Denys Arcand – Η Επέλαση των Βαρβάρων-), οι γυναικείες αναζητήσεις (GLORIA BELL του Sebastian Lelio με την Julianne Moore), οι μάχες μεταξύ φίλων και εχθρών (ANGRY BIRDS: H TAINIA 2 των Thurop van Orman και John Rice, όπου τα Θυμωμένα Πουλιά ενώνουν τις δυνάμεις τους με τα Γουρούνια απέναντι σε έναν καινούργιο εχθρό), οι απροσδόκητοι έρωτες (AN UNEXPECTED LOVE του Juan Vera με τον Ricardo Darin) και οι ταινίες αγωνίας (THE TRANSLATORS του Regis Roinsard, όπου μια ομάδα μεταφραστών κλειδώνεται σε ένα απομονωμένο σπίτι προκειμένου να μεταφράσουν το τελευταίο μέρος ενός πολυανεμενόμενου best seller, μέχρι που διαρρέει ένα μέρος του -με την Olga Kurylenko, τον Ricardo Scamarcio, τον Eduardo Noriega, τον Lambert Wilson και τον Μανώλη Μαυροματάκη, και η πολυαναμενόμενη επιστροφή για ΤΟ ΑΥΤΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, που υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερες τρομάρες και ένα αναγεννημένο cast).

Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα πρόγραμμα γεμάτο, που θα κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο και την διάθεση πάντα ανεβασμένη, τόσο ψηλά όσο η ταράτσα του Cine Άνεσις.

Σχόλια