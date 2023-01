«Athena»

Ο Άλεξ Καββαδίας διάλεξε την πρώτη ημέρα της νέας χρονιάς για να κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Athena» .Η Αθήνα ως αρχέτυπο, στην ρεαλιστική της μορφή ως κοινωνία και στην πνευματική αναγωγή της ως ψυχοσύνθεση. Μας θυμίζει τον αέναο κύκλο ακμής, παρακμής και πάλι ακμής για τον άνθρωπο και κατ’ επέκταση την κοινωνία. Τη διαμάχη της λογικής και του πάθους και ανάμεσα στον πολιτισμό και την πρωτόγονη φύση που ορίζουν την ανθρώπινη υπόσταση φυσικά και πνευματικά. Την αποδοχή και την σύνθεση που οδηγεί στην πληρότητα. Στο θαύμα.

Ας είναι μια χρόνια αποδοχής, θαυμάτων, γνώσης και σοφίας.

Καλή ακρόαση!

Directed by Theodore Psiachos

Music composition and lyrics by Phaedra Grammenou

Produced, mixed,mastered by Greggy K at Astrostudio.

Additional vocals by Ren and Phaedra

Jewelry by Pericles Kondylatos

Cinematography, editing and visual effects by Christos Megarchiotis

Special thanks to Johnny Green , Tiffany and Maria Galati

Σχόλια