Η τελευταία παραγωγή των Splish Splash, που πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα και την στήριξη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, πρωτοπαρουσιάστηκε στο Ρέθυμνο τον Ιούνιο και περιόδευσε το καλοκαίρι στην ελληνική περιφέρεια. Στην Αθήνα πλέον, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ανεβαίνει στο Θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου, από την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου και έως τις 6 Δεκεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Μια ιστορία με γενίτσαρους και βρικόλακες στην οθωμανική Κρήτη

Η «Ayşem» είναι μια μυθοπλασία, εμπνευσμένη από πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα της εποχής των οθωμανικών χρόνων και περιγράφει τις προσπάθειες ενός κινηματογραφικού συνεργείου να ολοκληρώσουν τα γυρίσματα της ταινίας, με την οποία θα ζωντανέψουν τον μύθο του έρωτα μίας Κρητικοπούλας με έναν νεαρό σ’ ένα χωριό της Κρήτης στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. Ο νέος εξισλαμίζεται και γίνεται Γενίτσαρος, για να μπορέσει να παντρευτεί την αγαπημένη του γειτόνισσα. Η διαμάχη των γονιών θα οδηγήσει στον «από λάθος» θάνατο του πατέρα του νεαρού. Ο χρόνος θα αρχίσει να σβήνει τη θλίψη του νέου, αλλά θα φέρει και το φάντασμα του πατέρα στο σπίτι του ζευγαριού.

Τότε μπαίνει στη ζωή τους ο Ρεϊμπώ, ένας Γάλλος μεγαλέμπορος που θα φέρει υποσχέσεις για μια κερδοφόρα επιχείρηση. Θα φέρει όμως τη λύση ή την καταστροφή;

«Cretanjazzproject» για την παραχώρηση του τραγουδιού «Χανιώτικος Συρτός»

*Η Παράσταση “Ayşem” είναι ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που γράφτηκε υπό την επιστημονική καθοδήγηση ερευνητών του ΙΜΣ για να εκλαϊκεύσει και να επικοινωνήσει κομμάτια των δράσεων και αποτελεσμάτων των εξής δύο μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος:

“GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvelous, and the Strange in Ottoman Mentalities” (2017-2023)

“JaNet: Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean” (2019-2025).

Υπό την Αιγίδα:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σενάριο, Σκηνοθεσία: JohnnyO

(Επιστημονική Καθοδήγηση Συγγραφής Μαρίνου Σαρηγιάννη, Γιάννη Σπυρόπουλου)

Πρωτότυπη Μουσική, Μουσική Επιμέλεια: Βασίλης Μπαμπούνης

Λύρα: Γιωργής Ξαγοράρης

Αφήγηση: Αγγελική Αγαλιανού

Σκηνικά: Αντώνης Νομικός

Ενδυματολογική Επιμέλεια: Μαρία Γεωργάτου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Παναγιώτης Λάμπης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Νικολαΐδου

Παίζουν: JohnyO, Γιώργος Ντούσης, Βασίλης Καζής, Αργυρώ Ταμβάκου, Σίμος Κυπαρισσόπουλος, Μάριος Συμεωνίδης

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη από 7/11 ως και 6/12

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 80 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 15 €, Ειδικές Τιμές Εισιτηρίων 12€, 10€, 4€

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ – ΛΗΝΑΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΥ:28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα

