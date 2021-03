«Bohemian Rhapsody» από την Πολυξένη Καράκογλου

Η Πολυξένη Καράκογλου, μετά από πολλές ώρες μελέτης ενός από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της ροκ μουσικής, μας παρουσιάζει τη δική της εκδοχή του τραγουδιού των μοναδικών Queen, Bohemian Rhapsody!

Αποτυπώνοντας μόνο με τη φωνή της, όλες τις φωνές που υπάρχουν στην πρωτότυπη εκτέλεση, (από την πιο μπάσα μέχρι την πιο πρίμα) η Πολυξένη σε συνεργασία με τον πιανίστα Αιμιλιανό Σταυρινό μας μεταφέρει σε έναν δικό της κόσμο που ξεκινά από την μουσική της εφηβεία και φτάνει μέχρι τη σημερινή της μουσική ενηλικίωση, κάτι που μας οπτικοποιεί με ατμοσφαιρικό τρόπο στο video clip ο Γιάννης Μαργετουσάκης.

Η ίδια η Πολυξένη μας μεταφέρει τις σκέψεις της και τα συναισθήματά της γράφοντας τα εξής:

«Όταν άκουσα για πρώτη φορά το Bohemian Rhapsody ήξερα πως μια μέρα θα το πω, με το δικό μου πάθος για τη ζωή. Στόχος αυτής της επανεκτέλεσης ήταν σε πρώτο επίπεδο να αναμετρηθώ με την αντικειμενική τεχνική δυσκολία του τραγουδιού, αλλά τελικά αυτό αποδείχτηκε το λιγότερο.

Οταν μπήκαν τα ερωτήματα που πάντα θέλω να θέτω στον εαυτό μου όπως τα “Τι σημαίνει αυτό το τραγούδι για σένα, γιατί σε γοητεύει, τι νιώθεις για το στίχο, τι εικόνες σου δημιουργεί”, εμφανίστηκε μια πελώρια χρωματιστή βεντάλια σκέψεων και συναισθημάτων. Οπότε, όταν πλέον καταστάλαξαν όλα, κατέληξα στη μορφή και στο ύφος. Προσωπικά βίωσα μια κάθαρση και απέκτησα λίγο από το θάρρος ή “θράσος” που τόσο ήθελα. Όλο αυτό έγινε με πάρα πολλή όρεξη, πολύ διάβασμα, προσπάθεια και επιμονή!»

Οι ηχογραφήσεις, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν στο Studio Praxis από τον Κώστα Παρίσση ενώ ο σχεδιασμός ήχου έγινε από τον Κώστα Χαϊκάλη

Τη σκηνοθεσία και το μοντάζ του video clip υπογράφει ο Γιάννης Μαργετουσάκης, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Θάνος Λυμπερόπουλος (Kiss The Frog). To make up και το hair styling επιμελήθηκε η Νατάσσα Μάλλη ενώ το styling η Selalma wear by Ιουλία Σελαλμαζίδη. Το video clip γυρίστηκε στον πολυχώρο εκδηλώσεων String Theory

