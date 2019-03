Delinquent Habits live in Athens!

Προερχόμενοι από το Ανατολικό Los Angeles, οι urban-Latin hip hop τιτάνες Delinquent Habits, σχηματίστηκαν σε μία από τις πιο πλούσιες σε ταλέντο και ποιότητα εποχές για τη μουσική που εκπροσωπούν. Τι κι αν η πρώτη τους κυκλοφορία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1996, οι Delinquent Habits «κατέστρεφαν» house parties, rap battles και όποιο show είχε διαθέσιμο ένα μικρόφωνο, από τη δημιουργία τους το 1991. Ο Ivan S. Martin aka «Ives Irie», ο David L.K Thomas aka «Kemo the Blaxican» και ο παραγωγός / DJ OG Style, αυθεντικά μέλη του σχήματος, δημιούργησαν μαζί τις πρώτες τέσσερεις δισκογραφικές κυκλοφορίες «Delinquent Habits», «Here Come the Horns», «Merry Go Round» και «Freedom Band» με συμμετοχές των Sen Dog, Big Pun, Hurricane G, Ozomatli και Mellow Man Ace. Τα προαναφερθέντα albums, πούλησαν πάνω από 1 εκατομμύριο κόπιες τοποθετώντας εμφατικά τους Delinquent Habits στη σκηνή και ακολούθως στον δρόμο για σεβαστό αριθμό παγκοσμίων περιοδειών, καθιστώντας τους τελικά μπροστάρηδες του Latin hip hop και των underground σκηνών τους. Φέρνοντας ένα από τα πιο εκρηκτικά και αληθινά hip hop shows σε σκηνές περισσοτέρων από 50 χώρες, το πολυαναμενόμενο «It Could Be Round Two» album των Delinquent Habits κυκλοφόρησε στις 3 Μαρτίου 2017 στη δική τους Delinquent Habits Records, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από το κοινό και τον παγκόσμιο μουσικό τύπο.

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Πόρτες: 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 12€ (περιορισμένη προπώληση), 15€ (υπόλοιπη προπώληση), 18€ (ταμείο)

Kyttaro Live Club, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Σχόλια