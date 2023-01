«Δυο φίλοι και ένας ασβούλης» (Two buddies & a badger)

2 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer

Εμπνευσμένη από το θρυλικό ντουέτο των μουσικών Tootson and Ludiwood (aka Knutsen & Ludvigsen, στα ελληνικά Τούτσον και Λούντιγουντ), η χαριτωμένη ταινία κινουμένων σχεδίων από τη Νορβηγία μας ταξιδεύει στα πιο απίθανα μέρη με μία περιπέτεια γεμάτη τραγούδια, γέλιο και ανατροπές. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ρουν Σπάανς (Two Buddies and a Badger, Bold Eagles) και Γκάνχιλντ Ένγκερ (The Committee).

Η ζωή στο τούνελ κυλάει όμορφα για τον Τούτσον, τον Λούντιγουντ και τον Ασβό, μέχρι που μία αυστηρή υπάλληλος του τρένου αποφασίζει να τους διώξει. Μόνο ο παππούς Τούτσον, ο θρυλικός πειρατής Καπετάν Τούτσον, μπορεί να τους σώσει. Για να τον βρουν, ταξιδεύουν στα πιο απίστευτα μέρη μέχρι που συνειδητοποιούν ότι η βοήθεια που ψάχνουν είναι πολύ κοντά τους, έχει εκατό κεφάλια και πάνω από δεκατέσσερα πόδια…

Σκηνοθεσία: Ρουν Σπάανς, Γκάνχιλντ Ένγκερ

Σενάριο: Ουινστάιν Ντόλμεν

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Άγγελος Λιάγκος, Αποστόλης Ψυχράμης, Λητώ Αμπατζή, Φώτης Πετρίδης, Ντορίνα Θεοχαρίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Βασίλης Μήλιος, Πηνελόπη Σκαλκώτου

Διάρκεια: 1 ώρα και 18 λεπτά

