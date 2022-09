«Εισιτήριο για τον παράδεισο» (Ticket to Paradise)

Από 8 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tulip

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς, επανασυνδέονται στη μεγάλη οθόνη στο ρόλο δυο πρώην ερωτικών συντρόφων, οι οποίοι καταλήγουν ανέλπιστοι σύμμαχοι, καθώς αναλαμβάνουν από κοινού την αποστολή να βάλουν φρένο στα σχέδια της ερωτοχτυπημένης κόρης τους, η οποία ετοιμάζεται να διαπράξει το ίδιο λάθος που έκαναν κάποτε οι ίδιοι.

Η Working Title, η Smokehouse Pictures και η Red Om Films, παρουσιάζουν την ταινία «Εισιτήριο Για Τον Παράδεισο» (Ticket to Paradise) μια ρομαντική κομεντί για τις γλυκιές εκπλήξεις που φέρνουν οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή.

Σκηνοθετεί ο Ολ Πάρκερ (έχει σκηνοθετήσει το «Mamma Mia! Here We Go Again» και έχει γράψει το «Best Exotic Marigold Hotel») από ένα σενάριο του Ντάνιελ Πίπσκι.

Σκηνοθεσία: Ολ Πάρκερ

Σενάριο: Ολ Πάρκερ, Ντάνιελ Πίπσκι

Παίζουν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς

Παραγωγή: Τιμ Μπίβαν, Έρικ Φέλνερ, Σάρα Χάρβεϊ, Ντέμπορα Μπάλντερστοουν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Γκραντ Χέσλοβ, Λίζα Ρόμπερτς Τζίλιαν, Μαρίζα Γιέρες Τζιλ

Διάρκεια: 104’

Σχόλια