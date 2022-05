«Ελκάνο Και Μαγγελάνος: Ο Πρωτος Περιπλους Της Γης» (Elcano & Magellan: The First Voyage Around The World)

2 Ιούνιου στους κινηματογράφους από την Tanweer

Για πρώτη φορά θα δούμε σε κινούμενα σχέδια μία από τις πιο συναρπαστικές περιπέτειες που έχουν ειπωθεί ποτέ, ο πρώτος περίπλους της Γης, ένα πρωτοφανές ταξίδι που επηρέασε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η ιστορία των δύο ατρόμητων θαλασσοπόρων, του Μαγγελάνου και του Ελκάνο, που κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, αψηφώντας φουρτούνες, λιμούς και επιθέσεις από εχθρικές φυλές, κατόρθωσαν να αλλάξουν για πάντα την Ιστορία!

Ένα ταξίδι στο άγνωστο που ξεκίνησε με επικεφαλής τον πασίγνωστο Φερδινάνδο Μαγγελάνο και ολοκληρώθηκε με τον Χουάν Σεμπαστιάν Ελκάνο. Καταιγίδες, πείνα, εχθρικές φυλές… Πέντε πλοία ξεκινούν από τη Σεβίλλη. Τρία χρόνια μετά, επιστρέφει μόνο ένα, κάνει τον πλήρη περίπλου και αποδεικνύει ότι η Γη είναι στρογγυλή.

Σκηνοθεσία: Χόσε Αντόνιο, Γκαρμπίνιε Λοσάνα

Σενάριο: Άνγκελ Αλόνσο

Στη ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Χάρης Αριστείδου, Μάρκος Δρουσιώτης, Μένιος Σωτηρέλλης, Άντονυ Παπαμιχαήλ, Μαρία Κάνθερ, Μαρία Μαχλαμούζη, Λουκάς Ζήκος, Χρήστος Γρηγοριάδης, Πέτρος Κονόμου, Δημήτρης Φύριος

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Σχόλια