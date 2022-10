“Elly loves jazz – Vol.2”: η Έλλη Πασπαλά στο Θέατρο Άλσος!

Ύστερα από απουσία δύο ετών, η Έλλη Πασπαλά επιστρέφει στη μουσική ζωή της πόλης με την παράσταση “Εlly loves jazz – Vol.2”.

Η παράσταση “Elly loves Jazz”, μία παράσταση αφιερωμένη στην τεράστια μουσική παράδοση της jazz και στα θρυλικά τραγούδια που σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και μάγεψε το αθηναϊκό κοινό.

Σύντομα όμως αναγκάστηκε να σταματήσει απότομα λόγω των lockdown.

Έτσι αυτό το χειμώνα, η Έλλη Πασπαλά επιστρέφει με την παράσταση “Εlly loves jazz – Vol.2”, με ανανεωμένο ρεπερτόριο και φρέσκια, δημιουργική ορμή, από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου και για τέσσερεις μόνο Δευτέρες (21-28 Νοεμβρίου & 5-12 Δεκεμβρίου) στο θέατρο Άλσος.

Η Έλλη Πασπαλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και κρατά ζωντανούς μέσα της τους θησαυρούς της αμερικάνικης μουσικής.

Με την αισθαντική φωνή της αποδίδει ξανά κορυφαία jazz standards που σφράγισαν με την ερμηνεία τους φωνές μυθικές, από τη Μπίλι Χαλιντέι, την Έλλα Φιτζέραλντ και τη Νίνα Σιμόν, μέχρι τον Νατ Κινγκ Κόουλ και τον Φρανκ Σινάτρα.

Τραγούδια όπως το “Cry me river”, το “The man I love” και το “My funny Valentine” θα συνδυαστούν με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, όπως το “ Fly me to the moon” και το “You don’t know what love is”, αλλά και με κάποια “standards” της Έλλης, όπως το “Ain’t no sunshine” και το “Lonely at the top”.

Έχοντας στο πλευρό της κάποιους από τους σημαντικότερους μουσικούς μας, με μεγάλη παρουσία στη jazz σκηνή της χώρας, η Έλλη Πασπαλά επιστρέφει στη σκηνή για να μας αφηγηθεί ξανά, με τον πιο γοητευτικό τρόπο, ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθη, προδοσίες αλλά και ξέφρενη χαρά -όπως μόνο η τζαζ μπορεί να αφηγηθεί.

Mαζί με τον David Lynch στα σαξόφωνα και το φλάουτο, τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Πέτρο Βαρθακούρη στο κοντραμπάσο, τον Γιάννη Αγγελόπουλο στα τύμπανα, καθώς και με την συμμετοχή του νέου σαξοφωνίστα Tommy Lynch, μας προσφέρουν την ατμόσφαιρα, το συναίσθημα και την ουσία της μεγάλης αυτής μουσικής που καθόρισε τον προηγούμενο αιώνα και παραμένει ζωντανή και ελκυστική για πάντα.

Έλλη Πασπαλά – φωνή

Συμμετέχουν:

David Lynch – σαξόφωνα, φλάουτο

Τάκης Φαραζής – πιάνο

Πέτρος Βαρθακούρης – κοντραμπάσο

Γιάννης Αγγελόπουλος – τύμπανα

Φιλική συμμετοχή: Tommy Lynch – σαξόφωνο

Φωτογραφίες: Τάσος Βρεττός

Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία / Media: Ε. Τώρου – Μ. Μαγιάτης – Ε. Βλαχοπούλου

Για την Prospero: E. Γιαννοπούλου – Ι. Μπρατσολιά

Διεύθυνση παραγωγής: Αθανάσιος Μαροσούλης

Παραγωγή: PROSPERO / Κατερίνα Σταματάκη – MK GROUP of COMPANIES / Ηλίας Μαροσούλης, Άγγελος Κοταρίδης

Δευτέρα 21 & 28 Νοεμβρίου, Δευτέρα 5 & 12 Δεκεμβρίου

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη-Πεδίον του Άρεως, τηλ. 210 8831487 & 210 8227471

