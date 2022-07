«Φωνές του Πεπρωμένου»

Η σειρά βιβλίων Outlander της #1 best selling συγγραφέως των The New York Times Diana Gabaldon επιστρέφει με το 14ο βιβλίο από τις εκδόσεις Anubis

Ακόμη και οι πληγές που γιατρεύονται αφήνουν σημάδι…

Tο 1777, στην καρδιά της Αμερικανικής Επανάστασης, η Κλαιρ και ο Τζέιμι πολεμούν, γνωρίζοντας ότι αυτή τη φορά βρίσκονται στην πλευρά των νικητών. Όμως, τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο απλά, όπως γνωρίζουν πια πολύ καλά οι Φρέιζερ.

Μέσα στη δίνη της Ιστορίας τίποτα δεν είναι βέβαιο… Η μοίρα φέρνει αντιμέτωπους πατέρα και γιο στο πεδίο της μάχης, ενώ ένας ακόμη αποχωρισμός απειλεί να κρατήσει για πάντα.

Παράλληλα, στον εικοστό αιώνα, η Μπριάννα και ο Ρότζερ βρίσκουν μπροστά τους έναν αναπάντεχο εχθρό. Αντιμέτωποι με τη νέα απειλή, συνειδητοποιούν ότι το μέλλον της οικογένειάς τους είναι αμετάκλητα συνυφασμένο με τη ζωή και το θάνατο στην εμπόλεμη αποικιακή Αμερική.

Η συνέχεια μιας πολυδιάστατης σειράς, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και ενθουσίασε εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως.

Το εκδοτικό φαινόμενο της σειράς «Outlander» της Diana Gabaldon, που ενέπνευσε την τηλεοπτική υπερπαραγωγή του καλωδιακού δικτύου Starz συνεχίζει την επιτυχημένη παρουσία του και στη χώρα μας, με την κυκλοφορία του 14ου βιβλίου της σειράς με τίτλο «Φωνές του Πεπρωμένου». Το βιβλίο ολοκληρώνει την ελληνική μετάφραση του 7ου βιβλίου της αμερικανικής έκδοσης «An Echo in the Bone». Το 13o βιβλίο της σειράς, και πρώτο μέρος του «An Echo in the Bones», κυκλοφόρησε τον Απρίλιο με τίτλο «Η Ηχώ της Ψυχής».

Συγγραφέας: Diana Gabaldon

Μετάφραση: Σταυρούλα Δαργωνάκη

Σειρά: Outlander, Βιβλίο 14

Πρωτότυπος τίτλος: An Echo in the Bone, Part 2 (Outlander, Book 7b)

Κατηγορία: Ιστορικό μυθιστόρημα, ρομαντική λογοτεχνία

ISBN: 978-960-623-454-5

Σελίδες: 775

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία

