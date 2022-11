«Φωτιά & Αίμα»

των George R.R. Martin, Elio M. Garcίa, Jr. και Linda Antonsson από τις εκδόσεις Anubis

Το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η υπερπαραγωγή του HBO max «House of the Dragon» κυκλοφορεί με νέο εξώφυλλο

300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», οι δράκοι βασίλευαν στο Γουέστερος…

Τρεις αιώνες πριν από τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο «Παιχνίδι του Στέμματος», οι Ταργκάρυεν -η μόνη οικογένεια δρακοαφεντάδων που επέζησε από τον Όλεθρο της Βαλύρια- εγκαταστάθηκαν στο Ντράγκονστοουν. Η αφήγηση του χρονικού «Φωτιά & Αίμα» ξεκινά με τον θρυλικό Αίγκον τον Κατακτητή, δημιουργό του Σιδερένιου Θρόνου, και συνεχίζει με τις γενιές των Ταργκάρυεν που διαγωνίστηκαν για την κατοχή αυτής της εμβληματικής έδρας εξουσίας μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο που λίγο έλειψε να αφανίσει τη δυναστεία τους.

Πώς ήταν το Γουέστερος όταν οι δράκοι κυριαρχούσαν στους ουρανούς; Ποια ήταν τα χειρότερα εγκλήματα του Μαίγκορ του Αμείλικτου; Τι συνέβη πραγματικά κατά

τη διάρκεια του Χορού των Δράκων; Γιατί ήταν θανάσιμος κίνδυνος να επισκεφτεί κανείς τη Βαλύρια μετά τον Όλεθρο; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που απαντώνται στην παρούσα έκδοση, όπως τα παραθέτει ένας πολυμαθής μέιστερ της Ακρόπολης. Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον πρώτο από τους δύο τόμους της καθοριστικής ιστορίας του Οίκου των Ταργκάρυεν, διανθισμένης με πάνω από ογδόντα ασπρόμαυρες απεικονίσεις του κορυφαίου εικονογράφου Doug Wheatley.

Ο George R.R. Martin, ο διάσημος συγγραφέας της σειράς βιβλίων «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», χαρίζει στους αναγνώστες μια νέα σκοπιά στη συγκλονιστική και αιματοβαμμένη ιστορία του Γουέστερος μέσα από μια επική, μυθιστορηματική καταγραφή της καθοριστικής ιστορίας του Οίκου των Ταργκάρυεν.

Τα καλά νέα για τους φαν του George R.R. Martin και των Επτά Βασιλείων συνεχίζονται με την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου αναφοράς «Η Άνοδος του Δράκου: Ένα Εικονογραφημένο Χρονικό της Δυναστείας των Ταργκάρυεν, Πρώτος Τόμος». Το νέο βιβλίο από τον κόσμο του «Game of Thrones» -που κυκλοφόρησε στις αγγλόφωνες χώρες στα τέλη Οκτωβρίου- είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία μέσα από το www.anubis.gr, ενώ θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία την 1η Δεκεμβρίου.

Η πλούσια σε εικαστικό υλικό «Άνοδος του Δράκου» αποτελεί μια εκπληκτική εισαγωγή στον Οίκο των Ταργκάρυεν, την εμβληματική οικογένεια που βρίσκεται στο επίκεντρο του «House of the Dragon», της πρωτότυπης σειράς του HBO. Το βιβλίο αφηγείται τα γεγονότα που ιστορήθηκαν για πρώτη φορά στο «Φωτιά & Αίμα», από την κατάκτηση του Γουέστερος μέχρι το διαβόητο Χορό των Δράκων, και περιλαμβάνει εκατόν ογδόντα ολοκαίνουργιες εικονογραφήσεις.

Συγγραφείς του βιβλίου είναι ο George R.R. Martin και οι Elio M. Garcίa, Jr. και Linda Antonsson, ιδρυτές του γνωστού site westeros.org – της πιο ενημερωμένης διαδικτυακής βιβλιοθήκης για το Γουέστερος.

Φωτογραφία: «House of the Dragon» στο HBO max και στο Vodafone TV

Η σειρά «House of the Dragon» ολοκλήρωσε τον 1ο κύκλο επεισοδίων στο HBO max και στην Ελλάδα αποκλειστικά στο Vodafone TV. Η νέα σειρά από τον επικό κόσμο του Game of Thrones που δημιούργησε ο George R.R. Martin είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα φαντασίας «Φωτιά & Αίμα». Μας ταξιδεύει 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα της best selling σειράς του Martin «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου» όταν οι δράκοι και οι Ταργκάρυεν βασίλευαν στο Γουέστερος.

Με 10 εκατομμύρια τηλεθεατές, το πρώτο επεισόδιο του «House of the Dragon», με τίτλο «The Heirs of the Dragon», έκανε ρεκόρ τηλεθέασης για πρεμιέρα νέας σειράς στην ιστορία των HBO και HBO max, ενώ κάθε επεισόδιο της σειράς είχε κατά μέσο όρο 29 εκατομμύρια τηλεθεατές. Η δεύτερη σαιζόν της σειράς αναμένεται να προβληθεί το 2024.

Συγγραφέας: George R.R. Martin

Μετάφραση: Εβίτα Λύκου, Βασιλειάνα Ζηκίδη, Γιάννης Βοζίκης, Ηλίας Τσιάρας, Παναγιώτα Ράπτη, Γιάννα Αναστοπούλου

Τίτλος Πρωτοτύπου: Fire & Blood

Σειρά: A Targaryen History #1

ISBN: 978-960-623-514-6

Σελίδες: 840

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία

Ο George R.R. Martin είναι ο συγγραφέας δεκαπέντε μυθιστορημάτων, συμπεριλαμβανομένων πέντε βιβλίων του Τραγουδιού της Φωτιάς και του Πάγου, πολλών συλλογών διηγημάτων, καθώς και αρκετών σεναρίων για τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.

Έχει χαρακτηριστεί ως ο «Αμερικανός Τόλκιν» και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, ανάμεσά τους το World Fantasy Lifetime Achievement Award. Είναι παραγωγός της πολυβραβευμένης σειράς του HBO Game of Thrones, που βασίζεται στη σειρά Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου.

Η νουβέλα του επιστημονικής φαντασίας με τίτλο Nightflyers έγινε τηλεοπτική σειρά στο Netflix. Ζει στη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό.

Doug Wheatley

O Doug Wheatley είναι σχεδιαστής κόμιξ και εικονογράφος. Σχέδιά του έχουν εμφανιστεί στις σειρές Star Wars, Aliens, Superman, The Incredible Hulk και Conan, καθώς και στην εγκυκλοπαίδεια Ο Κόσμος της Φωτιάς και του Πάγου.

