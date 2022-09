«Φωτιά & Αίμα»

Το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η νέα υπερπαραγωγή του HBO max «House of the Dragon» από τις εκδόσεις Anubis

300 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», οι δράκοι βασίλευαν στο Γουέστερος…

Τρεις αιώνες πριν από τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο «Παιχνίδι του Στέμματος», οι Ταργκάρυεν και οι δράκοι τους είχαν εγκατασταθεί στο Ντράγκονστοουν. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια επική, μυθιστορηματική καταγραφή της ιστορίας του οίκου τους, διανθισμένης με δεκάδες ασπρόμαυρες απεικονίσεις του κορυφαίου εικονογράφου Doug Wheatley.

Η αφήγηση του χρονικού «Φωτιά & Αίμα» ξεκινά με τον θρυλικό Αίγκον τον Κατακτητή, δημιουργό του Σιδερένιου Θρόνου, και συνεχίζει με τις γενιές των

Ταργκάρυεν που διαγωνίστηκαν για την κατοχή αυτής της εμβληματικής έδρας εξουσίας μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο που λίγο έλειψε να αφανίσει τη δυναστεία τους.

Ο George R.R. Martin, ο διάσημος συγγραφέας του A Game of Thrones, χαρίζει στους αναγνώστες μια νέα σκοπιά στη συγκλονιστική και αιματοβαμμένη ιστορία του Γουέστερος.

«House of the Dragon» στο HBO max

Η πολυαναμενόμενη σειρά «House of the Dragon» έκανε πρεμιέρα στο HBO max στις 21 Αυγούστου. Στην Ελλάδα προβάλλεται αποκλειστικά από το Vodafone TV. Η νέα σειρά από τον επικό κόσμο του Game of Thrones που δημιούργησε ο George R.R. Martin είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα φαντασίας «Φωτιά & Αίμα». Θα μας ταξιδέψει 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα της best selling σειράς του Martin «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου» όταν οι δράκοι και οι Ταργκάρυεν βασίλευαν στο Γουέστερος.

Με 10 εκατομμύρια τηλεθεατές, το πρώτο επεισόδιο του «House of the Dragon», με τίτλο «The Heirs of the Dragon», έκανε ρεκόρ τηλεθέασης για πρεμιέρα νέας σειράς στην ιστορία των HBO και HBO max.

To 2011 η πρεμιέρα του «Game of Thrones» («Winter is Coming») είχε προσελκύσει 4,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ το «Winterfell», πρώτο επεισόδιο της τελευταίας σαιζόν της σειράς-φαινόμενο «Game of Thrones», είδαν 17,9 εκατομμύρια τηλεθεατές, που αποτελεί το απόλυτο ρεκόρ τηλεθέασης πρώτου επεισοδίου οποιασδήποτε σειράς ή σαιζόν στην ιστορία του καλωδιακού και streaming δικτύου.

Κριτικές της σειράς «House of the Dragon» του HBO max

To «House of the Dragon» έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από όλα τα μεγάλα ενημερωτικά και ψυχαγωγικά media σε όλο τον κόσμο. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian χαρακτηρίζει τη σειρά «ως ένα φανταστικό prequel που δικαιώνει τις προσδοκίες μας», για τους Los Angeles Times «αποτελεί ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στο σύμπαν του Game of Thrones», το ABC News την επαινεί, αναφέροντας πως είναι «θεαματική από κάθε άποψη», ενώ για την The Wall Street Journal «οι Ταργκάρυεν επέστρεψαν και είναι πιο εκρηκτικοί από ποτέ».

Συγγραφέας: George R.R. Martin

Μετάφραση: Εβίτα Λύκου, Βασιλειάνα Ζηκίδη, Γιάννης Βοζίκης, Ηλίας Τσιάρας, Παναγιώτα Ράπτη, Γιάννα Αναστοπούλου

Τίτλος Πρωτοτύπου: Fire & Blood

ISBN: 978-960-623-131-5

Σελίδες: 840

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία

