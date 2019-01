«Γύρνα σπίτι, άγγελέ μου»

του Thomas Wolfe από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Thomas Wolfe Γύρνα σπίτι, άγγελέ μου, που τον καθιέρωσε ως μια από τις λαμπρότερες λογοτεχνικές φωνές του 20ού αιώνα ασκώντας σημαντική επιρροή στο έργο πολλών μεταγενέστερων συγγραφέων, κυκλοφόρησε το 1929. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία, διασκευάστηκε για τη θεατρική σκηνή και μεταφράστηκε σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Το μυθιστόρημα αφηγείται την ιστορία του Ευγένιου Γκαντ που μεγαλώνει σε μια μικρή επαρχιακή αμερικάνικη πόλη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Μοναχικός παρίας αλλά και παθιασμένος αντιμέτωπος με έντονες καταστάσεις και με μια οικογενειακή τραγωδία πριν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αφήσει το σπίτι του αν θέλει να διαμορφώσει την προσωπική του ταυτότητα.

Η συγγραφή αυτού του μυθιστορήματος αποτέλεσε το θέμα της κινηματογραφικής ταινίας Ένας χαρισματικός άνθρωπος (2016) με πρωταγωνιστές τους Κόλιν Φερθ, Τζουντ Λο, Νικόλ Κίντμαν.

Λίγα λόγια για τη σειρά Μεγάλες αφηγήσεις

Στη σειρά Μεγάλες αφηγήσεις εντάσσονται έργα-ορόσημα της παγκόσμιας πεζογραφίας• έργα συγγραφέων που έσπασαν το φράγμα του χρόνου και αξίζει να διαβάζονται από όλους ως μέρος μιας συναρπαστικής επικαιρότητας που μας αφορά. Η σειρά φιλοδοξεί να καλύψει ορισμένα κενά στην ελληνική βιβλιαγορά, αλλά κυρίως να οικοδομήσει μια συστηματική σχέση του νεοέλληνα αναγνώστη με ό,τι θεωρείται σημαντικό και αξεπέραστο στην τέχνη της αφήγησης.

Μετάφραση: Κοσμάς Πολίτης

Πρόλογος: Ηλίας Μαγκλίνης

Υπεύθυνος σειράς: Δημήτρης Στεφανάκης

ISBN: 978-618-03-0731-3

σελ.: 664

Τίτλος πρωτοτύπου: Look homeward, angel

O Thomas Clayton Wolfe γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1900 στο Άσβιλ της Αµερικής. Ο πατέρας του, ο William Oliver Wolfe, ο Όλιβερ Γκαντ στα µυθιστορήµατά του, ήταν λιθοξόος, ενώ η µητέρα του, η Julia Elizabeth Westall Wolfe, η Ελίζα των πρώτων του έργων, διατηρούσε ένα επιτυχηµένο οικοτροφείο στο Άσβιλ, όπου µεγάλωσε ο συγγραφέας. Έλαβε κατ’ οίκον εκπαίδευση και το 1916 έγινε δεκτός στο Πανεπιστήµιο της Βόρειας Καρολίνας, όπου έγραψε και πρωταγωνίστησε ο ίδιος σε διάφορα µονόπρακτα. Το 1920 γράφτηκε στο George Pierce Baker’s 47 Workshop στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ µε σκοπό να γίνει θεατρικός συγγραφέας. Αρκετά από τα έργα του ανέβηκαν στη σκηνή στο Χάρβαρντ, µεταξύ των οποίων το Welcome to Our City (1923), στο οποίο κάνει για πρώτη φορά την εµφάνισή της η φανταστική πόλη Άλταµοντ (λογοτεχνική ανάπλαση του Άσβιλ).

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 ο Wolfe σχετίστηκε µε τη σκηνογράφο Aline Bernstein, που εµφανίστηκε ως Έστερ Τζακ στα δύο τελευταία µυθιστορήµατά του. Στη σχέση τους αναφέρεται το µυθιστόρηµα The Journey Down (1938). Μετά την έκδοση του Γύρνα σπίτι, άγγελέ µου, ο Wolfe εγκατέλειψε τη διδασκαλία και αφοσιώθηκε στη συγγραφή. Το δεύτερο µυθιστόρηµά του Of Time and the River (1935) συνεχίζει την ιστορία του Ευγένιου Γκαντ, περιγράφοντας τα χρόνια του στο Χάρβαρντ και τη γνωριµία του µε την Έστερ Τζακ. Τα αποµνηµονεύµατα της ζωής του τη δεκαετία του 1930 αποτελούν τη βάση του The Story of a Novel (1936), όπου ο Wolfe περιγράφει τη στενή επαγγελµατική του σχέση µε τον επιµελητή του Maxwell Perkins, ο οποίος τον βοήθησε να εξορθολογίσει την έκταση των τεράστιων χειρογράφων του ειδικά στα δύο πρώτα του βιβλία.

Ο Wolfe δεν εξέδωσε άλλο µυθιστόρηµα όσο ζούσε. Πέθανε µόλις 38 ετών τον Σεπτέµβριο του 1938. Από τον µεγάλο όγκο των χειρογράφων του ο επιµελητής Edward Aswell εξήγαγε δύο ακόµα µυθιστορήµατα: The Web and the Rock (1939) και You Can’t Go Home Again (1940), στα οποία αποτυπώνονται οι προσπάθειες ενός νεαρού συγγραφέα να καθιερωθεί στη Νέα Υόρκη, καθώς και οι εµπειρίες του όταν άρχισε να γίνεται γνωστός. Εκδόθηκαν επίσης µετά θάνατον: µια συλλογή συντοµότερων έργων και κεφαλαίων ηµιτελών µυθιστορηµάτων του µε τίτλο The Hills Beyond (1941), καθώς και τόµοι µε αλληλογραφία του.

