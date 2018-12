Gravitysays_i στο six d.o.g.s!

Οι Gravitysays_i δημιουργήθηκαν τον Μάρτιο του 2003 από τους Μάνο Πατεράκη και Νίκο Ρέτσο στον Πειραιά. Στην παρούσα μορφή τους αποτελούνται από τους: Μάνο Πατεράκη: φωνή- σαντούρι-κιθάρες, Νίκο Ρέτσο: ντραμς-σύνθια, Mampre Kasardjian: μπάσο, Νίκο Σωτηρόπουλο: κιθάρες, Θανάση Ζουρνή: πλήκτρα, Βαγγέλη Κατσαρέλη: τρομπέτα. Η παρθενική τους εμφάνιση στη δισκογραφία, με τίτλο «the roughest sea» (2007), κυκλοφόρησε από τον «Σείριο», την εταιρεία που ίδρυσε ο Μάνος Χατζιδάκις. Αποτελείται από εννέα κομμάτια εμπνευσμένα από τον εγωισμό, την ματαιοδοξία, και την απομόνωση του σύγχρονου ανθρώπου. Πρόκειται για ένα concept album συνεχούς ροής, όπου το ηλεκτρονικό στοιχείο συναντά τα παραδοσιακά όργανα, ενώ οι μινιμαλιστικές φόρμες ακολουθούν τη γενική pop-rock διάθεση. To 2011 ακολούθησε το «The Figures of Enormous Grey and The Patterns of Fraud» (Restless Wind), το οποίο αλλάζει θεματολογία, επανεξετάζοντας τις κοινωνικές αξίες, τους θεσμούς και την ηθική ως προέκταση της ατομικής και της συλλογικής συνείδησης. Ο ήχος τους, ηλεκτρισμένος, ταυτόχρονα ακολουθεί πιο παραδοσιακά/μεσογειακά ακούσματα, ενώ, παράλληλα, τα σκοτεινά, ατμοσφαιρικά στοιχεία γίνονται ακόμα πιο έντονα. Το 2012 η εντυπωσιακή οπτικοακουστική τους παράσταση σε συνεργασία με το Ευγενίδειο Ίδρυμα και τον Παναγιώτη Σιμόπουλο άφησε μαγεμένους τους θεατές πέντε συνεχόμενων sold out στο Πλανητάριο. Το 2016 παρουσίασαν τα αποτελέσματα του τελευταίου τους πειραματισμού, που κυκλοφόρησε υπό τη μορφή του «Quantum Unknown» από την Inner Ear.

Παρασκεύη 22 Δεκεμβρίου, 21:00

Τιμές εισόδου: 8 ευρώ (προπώληση), 10 ευρώ (ταμείο)

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, τηλ. 210 3210510