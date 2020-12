Half Note Jazz Club- Η ομορφότερη περίοδος του χρόνου με την καλύτερη μουσική!

Αν και η πανδημία μας κρατάει ακόμη μακριά από την ζωντανή μουσική που τόσο αγαπούμε, τo HALF NOTE JAZZ CLUB παραμένει προσηλωμένο στην παρουσίαση σπουδαίας μουσικής και προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα και σε ειδική τιμή για τους φίλους του στην Ελλάδα, μία μοναδική Εορταστική on demand virtual παράσταση σε streaming με την χωρίς αμφιβολία σπουδαιότερη jazz Big Band του κόσμου, την JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA με τον WYNTON MARSALIS και κορυφαίους guests!!!!!

JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA with WYNTON MARSALIS featuring KURT ELLING, RUBÉN BLADES, CATHERINE RUSSELL, ASHLEY PEZZOTTI and more..

Οι φίλοι της jazz – μικροί και μεγάλοι – και φίλοι του Half Note Jazz Club έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν on demand μια μοναδική στο πνεύμα των Χριστουγέννων παράσταση σε ειδική τιμή!

Η πρόσβαση στην συναυλία θα ξεκινήσει από την Κυριακή 20/12 στις 02.00πμ ώρας Ελλάδας (Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 07.00μμ ώρα Αμερικής) και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου 2020.

VIRTUAL TICKET : $25

HALF NOTE JAZZ CLUB Friends: $15*

*Only for purchases from Greece

