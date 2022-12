«Hell Divers: Βουτιά στην Κόλαση»

H νέα συναρπαστική, μεταποκαλυπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας από τον Nicholas Sansbury Smith από τις εκδόσεις Anubis

Βουτάνε στο κενό για το μέλλον του κόσμου.

Περισσότερο από δύο αιώνες αφότου ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει δηλητηριάσει τον πλανήτη, οι τελευταίοι άνθρωποι ζουν σε τεράστια αερόπλοια, αναζητώντας μια κατοικήσιμη περιοχή στη Γη. Σκουριασμένα και ξεπερασμένα, τα περισσότερα από τα πλοία έχουν χαθεί εδώ και πολύ καιρό. Το μόνο πράγμα που κρατά τις δύο τελευταίες κιβωτούς στον ουρανό είναι οι Αλεξιπτωτιστές, οι Χελ Ντάιβερς – άντρες και γυναίκες που ρισκάρουν τη ζωή τους, κάνοντας ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια, για να συλλέξουν ανταλλακτικά που τα αερόπλοια χρειάζονται απεγνωσμένα για να διατηρηθούν στον αέρα.

Όταν το ένα αερόπλοιο παθαίνει ζημιά κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρικής καταιγίδας, μια ομάδα από Χελ Ντάιβερς αναπτύσσεται σε μια εχθρική ζώνη που ονομάζεται Άδης. Όμως, εκεί κάτω υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από τα ήδη γνωστά μεταλλαγμένα πλάσματα που λυμαίνονται την επιφάνεια – κάτι που απειλεί το εύθραυστο μέλλον της ανθρωπότητας.

Η ελπίδα της ανθρωπότητας στηρίζεται στους ώμους μιας χούφτας τολμηρών ανδρών και γυναικών.

Μετά το τέλος του κόσμου, έρχεται ένας συναρπαστικός αγώνας επιβίωσης…

Το μυθιστόρημα «Hell Divers: Βουτιά στην Κόλαση» είναι το πρώτο βιβλίο της best seller σειράς επιστημονικής φαντασίας «Hell Divers» του Nicholas Sansbury Smith. Η μεταπαποκαλυπτική σειρά ΕΦ του συγγραφέα περιλαμβάνει μέχρι στιγμής εννέα βιβλία, ενώ το δέκατο βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον χειμώνα του 2023.

Συγγραφέας: Nicholas Sansbury Smith

Μετάφραση: Ορέστης Μανούσος

Πρωτότυπος τίτλος: Hell Divers

Σειρά: Hell Divers, Βιβλίο 1

ISBN: 978-960-623-509-2

Σελίδες: 432

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία

Ο Nicholas Sansbury Smith είναι ο συγγραφέας της σειράς best seller των New York Times και USA Today, Hell Divers. Εργάστηκε στο Iowa Homeland Security and Emergency Management στον σχεδιασμό και τον μετριασμό των καταστροφών πριν αλλάξει καριέρα για να επικεντρωθεί στο μοναδικό του αληθινό πάθος – τη συγγραφή. Όταν δεν γράφει ή δεν ονειρεύεται την Αποκάλυψη, απολαμβάνει το τρέξιμο, την ποδηλασία, το να περνάει χρόνο με την οικογένειά του και να ταξιδεύει στον κόσμο. Είναι τριαθλητής και ζει στην Αϊόβα με τη σύζυγό του, τα σκυλιά τους και ένα σπίτι γεμάτο βιβλία.

