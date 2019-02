«I am not your negro»

Με μια αφήγηση που αποτελείται εξ ολοκλήρου από τα λόγια του συγγραφέα Τζέιμς Μπάλντουιν (1924- 1987), από προσωπικές του εμφανίσεις και από το κείμενο του τελευταίου του βιβλίου “Remember This House” που έμεινε ημιτελές, το ντοκιμαντέρ του Ραούλ Πεκ είναι η επιτομή του “black power”.

Μιλώντας για τους τραγικούς θανάτους των ηγετών του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα Μάλκομ Εξ, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και Μέντγκαρ Έβερς, καταδεικνύει το πώς η εικόνα και η πραγματικότητα των μαύρων στη σημερινή Αμερική είναι κατασκευασμένη και επιβεβλημένη. Υποψήφια για Όσκαρ Ντοκιμαντέρ 2017, Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Βραβείο Οικουμενικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, Βραβεία Κοινού στα Φεστιβάλ του Βερολίνου, του Τορόντο, του Σικάγο, της Φιλαδέλφεια, του Δουβλίνου, του Πόρτλαντ και του Χάμπτονς. Σκηνοθεσία: Ραούλ Πεκ Σενάριο: Τζέιμς Μπάλντουιν Φωτογραφία: Μπιλ & Τέρνερ Ρος, Ανρί Αντεμπονόγιο Μοντάζ: Αλεξάντρα Στράους Αφήγηση: Σάμουελ Τζάκσον Διάρκεια: 93 λεπτά Διανομή: ΑΜΑ Films Από Πέμπτη 16 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους Άστυ & Πτι Παλαί

