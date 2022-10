«Η Άνοδος του Βασιλιά»

To δεύτερο βιβλίο της τριλογίας «Companions Codex» από την πένα του πολυδιαβασμένου R.A. Salvatore από τις εκδόσεις Anubis

Έχοντας δραπετεύσει από το Γκόντλγκριμ, η Συντροφιά της Χολ είναι ενωμένη σε σώμα και πνεύμα – αλλά όχι σε ιδανικά. Καθώς το Σκοτάδι ρίχνει τις σκιές του στις πόλεις του Βορρά, προμηνύοντας πόλεμο, το παρελθόν σηκώνει το θυμωμένο βλέμμα του. Τα παλιά χρέη επιμένουν να πληρωθούν και τα παλιά λάθη απαιτούν να διορθωθούν. Η αιματηρή βεντέτα ντουάρφ-ορκ αναζωπυρώνεται με καταστροφικές συνέπειες.

Όταν οι ντρόου ωθούν τους ορκ σε πόλεμο, ένας νέος και αιμοδιψής βασιλιάς καταλαμβάνει το θρόνο του Μενιάροουζ. Οι άγριες ορδές των ορκ συγκεντρώνονται υπό τις διαταγές του, δίνοντας τέλος στις δεκαετίες ειρήνης. Το ατσάλι των ντουάρφ συναντά τους αρχαίους εχθρούς, βάφοντας τη Ραχοκοκαλιά του Κόσμου κόκκινη.

Εν μέσω αυτού του χάους, οι Σύντροφοι συνεχίζουν να προχωρούν -για να σώσουν τον Πουέντ από την κατάρα και να διεκδικήσουν ξανά το θρόνο του Μπρούενορ- για να αντιμετωπίσουν την προδοσία των ντρόου και να νικήσουν τους ορκ. Καθώς ο κόσμος επαναλαμβάνει έναν θανατηφόρο κύκλο βίας και μίσους, ο Ντριτζτ Nτο Έρντεν αναγκάζεται να πολεμήσει για τη ζωή του, τους αγαπημένους του και την ίδια του την ψυχή.

Ο μεγαλύτερος ήρωας των Forgotten Realms επιστρέφει στη συνέχεια της αναγνωρισμένης από κριτικούς και φανατικούς αναγνώστες τριλογίας «Companions Codex»!

Στο δεύτερο βιβλίο της σειράς, ο best selling συγγραφέας των New York Times R.A. Salvatore προσφέρει μια ακόμη συναρπαστική περιπέτεια του Ντριτζτ, γεμάτη μοχθηρούς ντρόου, σκηνές μάχης που κόβουν την ανάσα και υπόθεση όλο ανατροπές, που θα κρατήσει τους αναγνώστες σε αγωνία μέχρι την τελευταία σελίδα.

Από τις Εκδόσεις Anubis κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο της σειράς «Companions Codex» του R.A. Salvatore με τίτλο «H Νύχτα του Κυνηγού», ενώ μέσα στο φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει το τελευταίο βιβλίο της τριλογίας με τίτλο «H Εκδίκηση του Σιδερένιου Νάνου».

Από τις εκδόσεις μας επανακυκλοφόρησαν με νέα εξώφυλλα τα μυθιστορήματα των σειρών «The Dark Elf Trilogy», «The Icewind Dale Trilogy», «Legacy of the Drow», «Paths of Darkness», «The Sellswords», «The Hunter’s Blades», «Transitions» και «Neverwinter Saga». Τα βιβλία αποτελούν τα 26 πρώτα βιβλία της σειράς «The Legend of Drizzt», με πρωταγωνιστή τον διάσημο drow ranger Ντριτζτ Ντο Έρντεν.

Τα βιβλία των Forgotten Realms έχουν πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και 200.000 αντίτυπα στη χώρα μας.

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Μετάφραση: Γιώργος Αγγελίδης

Σειρά: Companions Codex, Βιβλίο 2 / The Legend of Drizzt, Βιβλίο 28

Πρωτότυπος Τίτλος: Rise of the King

ISBN: 978-960-623-468-2

Σελίδες: 456

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία

R.A. Salvatore

H αγάπη του R.A. Salvatore τόσο για τη λογοτεχνία του φανταστικού όσο και για τη λογοτεχνία γενικότερα άρχισε πολύ νωρίς. Όταν ήταν δευτεροετής φοιτητής, του έκαναν ως χριστουγεννιάτικο δώρο τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του J.R.R. Tolkien. Άλλαξε αμέσως την κατεύθυνσή του στο πανεπιστήμιο από Πληροφορική σε Δημοσιογραφία και τελικά το 1981 αποφοίτησε από το Fitchburg State College της Μασαχουσέτης με πτυχίο στις Επικοινωνίες και τα MME. Έκτoτε απέκτησε ακόμη ένα πτυχίο, αυτή τη φορά στην Αγγλική Λογοτεχνία.

Ως ένας από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς του φανταστικού, ο R.A. Salvatore απολαμβάνει ένα διαρκώς αυξανόμενο και τρομερά αφοσιωμένο κοινό. Τα βιβλία του εμφανίζονται σταθερά στις λίστες των New York Times με τα πιο ευπώλητα και έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Το βιβλίο του Οι Δύο Λεπίδες (Τhe Two Swords, The Hunter’s Blades Trilogy), μόλις κυκλοφόρησε το 2004, βρέθηκε στο #1 των μπεστ-σέλερ της Wall Street Journal. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 15 γλώσσες παγκοσμίως.

Έχει γράψει βιβλίο για το Star Wars, κόμιξ για την Devil’s Due Publishing και διαλόγους για βιντεοπαιχνίδια. Επίσης, έχει ασχοληθεί με την ιστορία βιντεοπαιχνιδιού βασισμένου στον κόσμο των Forgotten Realms και -αντίστροφα- έχει γράψει βιβλία βασισμένα στον κόσμο του Everquest.

Γεννημένος στη Μασαχουσέτη το 1959, ο Bob ζει ακόμη εκεί με τη γυναίκα του Diane και τα τρία παιδιά τους. Η οικογένειά του περιλαμβάνει τρία ιαπωνικά τσιν και τέσσερις γάτες (μία εκ των οποίων αποκαλεί Γκουένγουιβαρ). Όταν δε γράφει, κυνηγάει τα σκυλιά του, κάνει μεγάλες βόλτες και πηγαίνει στο γυμναστήριο. Του αρέσει, επίσης, να παίζει σόφτμπολ και να προπονεί την ομάδα του που περιλαμβάνει τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του. Κάθε Κυριακή μαζεύονται για να παίξουν στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που συμμετέχουν.

Σχόλια