«Η χώρα του Θεού»

Από τις 26 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους από την One from the Heart

Η One from the Heart παρουσιάζει την ταινία του Χλινούρ Παλμασόν (Hlynur Palmason), Η Χώρα του Θεού (Godland). Η συμπαραγωγή Ισλανδίας και Δανίας έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Un Certain Regard του Φεστιβάλ Καννών, κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Τμήμα Zabaltegi (επιλογή των καλύτερων ταινιών της χρονιάς) στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σικάγο. Συμμετείχε στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Λονδίνου, ενώ προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Τέλιουραϊντ, Μελβούρνης, Κάρλοβι Βάρι, Τορόντο, Τορίνο, Θεσσαλονίκης, Les Arcs, προβλήθηκε στο AFI Fest World Cinema και ήταν Υποψήφια για Βραβείο Ερμηνείας στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (European Film Awards). Έχει δέκα υποψηφιότητες στα Βραβεία Robert της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Δανίας, ανάμεσα τους αυτές για Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία.

Στο τέλος του 19ου αιώνα, ένας νεαρός Δανός ιερέας ταξιδεύει σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ισλανδίας (μέρος τότε της Δανίας) με στόχο να χτίσει μια εκκλησία, αλλά και να απαθανατίσει φωτογραφικά τους κατοίκους της για πρώτη φορά. Ωστόσο, όσο προχωράει μέσα στο δύσβατο, αφιλόξενο τοπίο, τόσο απομακρύνεται από τον σκοπό του, την αποστολή του και τις βεβαιότητες που ως τότε ακολουθούσε.

Φωτογραφημένη έξοχα σε τετράγωνο κάδρο, η επική Χώρα του Θεού καταφέρνει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο ένα υπαρξιακό ταξίδι δοκιμασίας πνευματικής και σωματικής με μια σχεδόν σκωπτική ματιά στον εθνικισμό και πάνω από όλα με έναν βαθιά ανθρώπινο στοχασμό πάνω στην εφήμερη και εύθραυστη (όσο οι γυάλινες φωτογραφικές πλάκες) θέση μας στον αέναο, αναπόδραστο κύκλο ζωής και θανάτου της φύσης.

Ο Ισλανδός Χλινούρ Παλμασόν (Μια Λευκή, Λευκή Μέρα, Winter Brothers) υπογράφει την πιο ολοκληρωμένη και ώριμη δουλειά του, ξεδιπλώνοντας ένα συγκλονιστικό ταξίδι στην Ισλανδία με σπουδαίες κινηματογραφικές αναφορές (από τον Μπέργκμαν ως τον Χέρτζοκ), αλλά και εντελώς πρωτότυπη και συναρπαστική προσέγγιση του θέματος του, μπαίνοντας πλέον στην πρώτη γραμμή δημιουργών του παγκόσμιου σινεμά.

