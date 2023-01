«Η Εκδίκηση του Σιδερένιου Νάνου»

Η επική κατάληξη της τριλογίας «Companions Codex» από την πένα του πολυδιαβασμένου R.A. Salvatore από τις εκδόσεις Anubis

Αιματοβαμμένος πόλεμος ξεσπά στα Λησμονημένα Βασίλεια στο τρίτο βιβλίο της σειράς «Companions Codex» από τον best-selling συγγραφέα των New York Times, R.A. Salvatore, που συνεχίζει τη σάγκα του διάσημου drow ranger Ντριτζτ Ντο Έρντεν.

Στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο των Forgotten Realms, το Sundering έχει δώσει τη θέση του σε μήνες συννεφιασμένου σκότους, με τον πόλεμο να ξεσπά κάτω από το δυναστικό ουρανό. Οι oρκ έχουν σπάσει μια συνθήκη που κερδήθηκε με αίμα και που είχε διατηρηθεί, έστω και με κόπο, για εκατό χρόνια. Η ώρα να κλείσουν παλιοί λογαριασμοί έχει έρθει και η μάχη μαίνεται αδυσώπητη για τον έλεγχο των αρχαίων βασιλείων του Βορρά.

Το φινάλε της αναγνωρισμένης από κριτικούς και φανατικούς αναγνώστες τριλογίας «Companions Codex»! O R.A. Salvatore προσφέρει μια συναρπαστική περιπέτεια του Ντριτζτ, γεμάτη μοχθηρούς ντρόου, σκηνές μάχης που κόβουν την ανάσα και υπόθεση όλο ανατροπές, που θα σας κρατήσει σε αγωνία μέχρι την τελευταία σελίδα.

Από τις Εκδόσεις Anubis κυκλοφορούν το πρώτο και δεύτερο βιβλίο της σειράς «Companions Codex» του R.A. Salvatore με τίτλο «H Νύχτα του Κυνηγού» και «H Άνοδος του Βασιλιά».

Από τις εκδόσεις μας επανακυκλοφόρησαν με νέα εξώφυλλα τα μυθιστορήματα των σειρών «The Dark Elf Trilogy», «The Icewind Dale Trilogy», «Legacy of the Drow», «Paths of Darkness», «The Sellswords», «The Hunter’s Blades», «Transitions» και «Neverwinter Saga». Αποτελούν τα 26 πρώτα βιβλία της σειράς «The Legend of Drizzt», με πρωταγωνιστή τον διάσημο drow ranger Ντριτζτ Ντο Έρντεν.

Κυκλοφορούν επίσης το προοίμιο της σειράς «Companions Codex» με τίτλο «Οι Σύντροφοι» και «Οι Χαμένες Ιστορίες», μια επική ανθολογία διηγημάτων με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Ντριτζτ Ντο Έρντεν.

Τα βιβλία των Forgotten Realms έχουν πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και 200.000 αντίτυπα στη χώρα μας.

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Μετάφραση: Γιώργος Αγγελίδης

Σειρά: Companions Codex, Βιβλίο 3 / The Legend of Drizzt, Βιβλίο 29

Πρωτότυπος Τίτλος: Vengeance of the Iron Dwarf

ISBN: 978-960-623-470-5

Σελίδες: 456

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία

H αγάπη του R.A. Salvatore τόσο για τη λογοτεχνία του φανταστικού όσο και για τη λογοτεχνία γενικότερα άρχισε πολύ νωρίς. Όταν ήταν δευτεροετής φοιτητής, του έκαναν ως χριστουγεννιάτικο δώρο τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του J.R.R. Tolkien. Άλλαξε αμέσως την κατεύθυνσή του στο πανεπιστήμιο από Πληροφορική σε Δημοσιογραφία και τελικά το 1981 αποφοίτησε από το Fitchburg State College της Μασαχουσέτης με πτυχίο στις Επικοινωνίες και τα MME. Έκτoτε απέκτησε ακόμη ένα πτυχίο, αυτή τη φορά στην Αγγλική Λογοτεχνία.

Ως ένας από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς του φανταστικού, ο R.A. Salvatore απολαμβάνει ένα διαρκώς αυξανόμενο και τρομερά αφοσιωμένο κοινό. Τα βιβλία του εμφανίζονται σταθερά στις λίστες των New York Times με τα πιο ευπώλητα και έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Το βιβλίο του Οι Δύο Λεπίδες (Τhe Two Swords, The Hunter’s Blades Trilogy), μόλις κυκλοφόρησε το 2004, βρέθηκε στο #1 των μπεστ-σέλερ της Wall Street Journal. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 15 γλώσσες παγκοσμίως.

Έχει γράψει βιβλίο για το Star Wars, κόμιξ για την Devil’s Due Publishing και διαλόγους για βιντεοπαιχνίδια. Επίσης, έχει ασχοληθεί με την ιστορία βιντεοπαιχνιδιού βασισμένου στον κόσμο των Forgotten Realms και -αντίστροφα- έχει γράψει βιβλία βασισμένα στον κόσμο του Everquest.

Γεννημένος στη Μασαχουσέτη το 1959, ο Bob ζει ακόμη εκεί με τη γυναίκα του Diane και τα τρία παιδιά τους. Η οικογένειά του περιλαμβάνει τρία ιαπωνικά τσιν και τέσσερις γάτες (μία εκ των οποίων αποκαλεί Γκουένγουιβαρ). Όταν δε γράφει, κυνηγάει τα σκυλιά του, κάνει μεγάλες βόλτες και πηγαίνει στο γυμναστήριο. Του αρέσει, επίσης, να παίζει σόφτμπολ και να προπονεί την ομάδα του που περιλαμβάνει τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του. Κάθε Κυριακή μαζεύονται για να παίξουν στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που συμμετέχουν.

