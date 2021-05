«Η Υπέροχη Γυναίκα μου»

της Samantha Downing από τις εκδόσεις Bell

Πόσο καλά γνωρίζεις τον άνθρωπο που αγαπάς περισσότερο απ’ όλους;

Η ιστορία αγάπης μας είναι απλή.

Γνώρισα μια καταπληκτική γυναίκα. Ερωτευτήκαμε. Αποκτήσαμε παιδιά. Μετακομίσαμε σ’ ένα ωραίο προάστιο.

Εκμυστηρευτήκαμε ο ένας στον άλλον τα μεγαλύτερα όνειρά μας και τα πιο σκοτεινά μας μυστικά. Και μετά βαρεθήκαμε.

Μοιάζουμε με συνηθισμένο, φυσιολογικό ζευγάρι.

Είμαστε οι γείτονές σας, οι γονείς του φίλου του παιδιού σας, οι γνωστοί που θα θέλατε να καλέσετε για φαγητό.

Όλοι έχουμε τα μυστικά μας για να κρατάμε ζωντανό το γάμο μας.

Μόνο που ο δικός μας τυχαίνει να διατηρείται ζωντανός με ανεξιχνίαστους και ατιμώρητους φόνους.

ISBN: 978 960 620 866 9

Σελίδες: 408

Πρωτότυπος Τίτλος: My Lovely Wife

Μετάφραση: Βεατρίκη Κάντζολα Σαμπατάκου

#1 bestseller σε περισσότερες από 20 χώρες, Dead Good Reader Award Καλύτερου Θρίλερ Εκδίκησης της χρονιάς,

Στη βραχεία λίστα των International Thriller Writers, Crime Writers Association, Edgar, Macavity και Goodreads Choice Awards

Η Σαμάνθα Ντάουνινγκ γεννήθηκε στην Περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, ενώ σήμερα ζει στη Νέα Ορλεάνη. Το συγγραφικό της ντεμπούτο, Η Υπέροχη Γυναίκα μου, που υπήρξε επιλογή του Richard and Judy Book Club καθώς και μπεστ σέλερ των Sunday Times, έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα σε τριάντα γλώσσες. Απέσπασε το Dead Good Reader Award και διακρίθηκε στη βραχεία λίστα των υποψηφίων για άλλα τέσσερα σημαντικά βραβεία: το CWA John Creasey Dagger, το Edgar Καλύτερου Πρώτου Μυθιστορήματος, το ITW Thriller Award Καλύτερου Πρώτου Μυθιστορήματος και το Macavity Καλύτερου Μυθιστορήματος Μυστηρίου. Πρόκειται επίσης να μεταφερθεί στον κινηματογράφο, σε παραγωγή Νικόλ Κίντμαν. Το δεύτερο μυθιστόρημά της, He Started It, κατέκτησε επίσης μια θέση στη λίστα των μπεστ σέλερ των Sunday Times.

