«Ιστορίες μουσικής και μαγειρικής»

Η γνωστή ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη και ο διακεκριμένος πιανίστας Άρης Γραικούσης, παρουσιάζουν στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη ένα διαδραστικό αναλόγιο βασισμένο σ’ ένα σπάνιο βιβλίο την Πέμπτη 12 Ιανουάριου.

Ένα βιβλίο θησαυρός μαγειρικής της συγγραφέως και ερωμένης του Fr. Chopin, Γεωργίας Σάνδη με τίτλο, “Le Carnet de Cuissine de George Sand” η οποία μαγείρευε για τους πνευματικούς της φίλους Balzac, Delacroix, Liszt κ.ά., στον Πύργο της στο Νοάν.

Ο Άρης Γραικούσης επιλέγει από το σπουδαίο έργο του Frédéric Chopin βαλς, μαζούρκες, σπουδές, πρελούδια, Πολωνέζες κ.α.

Σε έκτακτη συμμετοχή η διακεκριμένη σοπράνο Κάτια Πάσχου ερμηνεύει τον κύκλο τραγουδιών”La bonne Cuisine” που μιλούν για μαγειρική του L. Bernstein.

Η Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται την ιστορία του βιβλίου και μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα του Πύργου της Γεωργίας Σάνδη στο Νοάν, λέγοντας τα μυστικά της μαγειρικής της.

Η Μάγδα Μαυρογιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε μουσική και θέατρο στο Εθνικό Ωδείο, Ecole Normale και Conservatoire d’Art Dramatique, στο Παρίσι. Παρακολούθησε σεμινάρια με τον T. Suzuki στη Ν. Υόρκη. Ξεκίνησε την καριέρα της με τη Γαλλική ταινία «Celles qu’on a pas eu». Έπαιξε στο Theatre Nationale de Chaillot με τον Antoine Vittez. Συμμετείχε σε θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία και Ελβετία, ερμηνεύοντας δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς, στον Α. Βιτέz, τον Φρανσίς Υστέρ, Μπρούνο Μπαγιέν, Ζαν Κλωντ Μπριαλύ, Μυλέν Ντεμονζώ, Μισέλ Ομών. Διετέλεσε ραδιοφωνική παραγωγός στην ΕΡΤ. Μεταφράζει για το θέατρο. Διδάσκει κλασσικό πιάνο στο Εθνικό Ωδείο. Δημιούργησε τη Θεατρική εταιρεία «ΑΞΙΑ», ανέβασε τα έργα της Sakura, Black story, Αδάμ και Χαλιμά, Δίδυμες. Επίσης δημιούργησε το «Classic Music Box», δηλαδή μουσικά αναλόγια, τα οποία γράφει, αφηγείται και τα δένει με κλασσική μουσική, έχοντας στο πλευρό της εκλεκτούς μουσικούς, που παρουσιάστηκαν στην Αθήνα και το Παρίσι: Λυρική Σκηνή – Μουσείο Μπενάκη – Ίδρυμα Θεοχαράκη – Παρνασσός – Salle Cortot – Cite de la musique. Άλμα Μάλερ – Σονάτα του Κρόιτσερ – Μέσα από το βλέμμα της Nelly’s – Κάρμεν μ’ένα ρόδο στα μαλλιά – Κλάρα Σούμαν – Μότσαρτ ο δρόμος προς την Πράγα – I love opera – Διάσημα ντουέτα – Γεωργία Σάνδη – Άννα Μαγκνταλένα Μπαχ – Σύσσι φύλλα ημερολογίου – Αθάνατη Αγαπημένη – Κοζιμα Βάγκνερ – Από τον Μότσαρτ στον Μάλερ, κ.ά.

Ο Άρης Γραικούσης γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Ελληνικό Ωδείο Αθηνών (δίπλωμα πιάνου – τάξη Ρ.Σχοινά) με Α’ βραβείο και χρυσό μετάλλιο. Παρακολούθησε μαθήματα στα καλοκαιρινά τμήματα της Ακαδημίας “Mozarteum” στο Salzburg με τον καθηγητή J.Paratore. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία του Detmold στην Γερμανία, με καθηγητές τους M.Kellig και τον διεθνούς φήμης Γάλλο πιανίστα J.E. Bavouzet, απ’ όπου πήρε το δίπλωμά του (Reifeprufung – Diplom/Master of Music) με άριστα. Κατόπιν, μελέτησε ρεπερτόριο δίπλα στη διακεκριμένη παιδαγωγό Renate Kretschmar–Fischer. Είχε ενεργό συμμετοχή σε πολλά σεμινάρια πιάνου (P.B.Scoda, B.Berthold, Duo Ganev, J.Mounieur, κ.α.). Εργάστηκε στην Opernschule της Ακαδημίας του Detmold και στη Μουσική Σχολή Καλών Τεχνών του Gütersloh. Έχει δώσει ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στη Γερμανία, στις πόλεις Detmold (Concert Hall και Brahms–Saal της ακαδημίας), Hannover (Αμφιθέατρο της Waldorfschule και στην Maritin Saal), Bielefeld, Wittmund, Paderborn, Essen, Dortmundκαθώς και στην Πολωνία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μουσικές Πέμπτες» στο Gdansk. Στην Ελλάδα, εδώ και 25 χρόνια πραγματοποιεί ρεσιτάλ στο Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο και Ωδείο Athenaeum, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, στο Ίδρυμα Κακογιάννη, στο Φεστιβάλ Ηρακλείου Κρήτης (Κηποθέατρο Χατζιδάκις, Βικελαία Βιβλιοθήκη), στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (Τζαμί Νερατζέ), στο Φεστιβάλ Χανίων, στο Φεστιβάλ Σύμης, στο ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, στο ιστορικό Μουσείο Ύδρας, στην «Αίθουσα του Βωμού» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, στο Επιγραφικό μουσείο, καθώς και σε άλλες αίθουσες σε όλη την Ελλάδα. Σημαντική ήταν η συναυλία για την «Πανσέληνο του Αυγούστου» το 1999 στην Δήλο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακόμη, έχει διακριθεί σε διαγωνισμό της EPTA (European Piano Teachers Associations) όπου του διοργάνωσαν ατομικό ρεσιτάλ. Έχει συμπράξει ως σολίστ Με την Συμφωνική Πειραματική Oρχήστρα Ρεθύμνου και την ορχήστρα δωματίου της Ακαδημίας του Detmold. Μεγάλη επιτυχία είχαν τα ρεσιτάλ του «Μουσικοί Συσχετισμοί», όπου απέσπασε πολύ θερμές κριτικές στο Διεθνές καλλιτεχνικό κέντρο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και στην Γερμανία, «Polonaises & Nocturnes» του F.Chopin, L.V. Beethoven «Στη Βασιλεία του Ντο» και οι «ρώσικες εικόνες» και «Frederic Chopin – Tristesse» όπου δόθηκαν στο Ίδρυμα Β.& Μ. Θεοχαράκη. Έδωσε ρεσιτάλ στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, όπου του απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες για την καλλιτεχνική του παρουσία, από τον διευθυντή της Μεγάλης του Γένους Σχολή και τον εκδότη της εφημερίδας «Ηχώ» για τα τρία χρόνια Πανελλαδικής της κυκλοφορίας. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο 2018, έπαιξε προς τιμήν του τιμώμενου (Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητας) Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Έχει πραγματοποιήσει τριήμερο σεμινάριο πιάνου σε σπουδαστές όλων των επιπέδων, του παραρτήματος του Ελληνικού ωδείου της Κω και του Τροφώνιου Ωδείου Λιβαδειάς. Συνεργάστηκε με την ηθοποιό – σκηνοθέτη Μάνια Παπαδημητρίου όπου παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία από το 2012 την μουσικό-θεατρική παράσταση «Ας θυμηθούμε χωρίς νοσταλγία». Το καλοκαίρι του 2020 σε συνεργασία με την ηθοποιό σκηνοθέτη Ανδρομάχη Δαυλού, παρουσίασαν με επιτυχία την μουσικό-θεατρική παράσταση «Η σπείρα του Έρωτα». Η

παράσταση παρουσιάστηκε στον αρχαιολογικό χώρο μονής Δαφνίου και σε διάφορα ανοιχτά θέατρα στην Αθήνα, την περιφέρεια και τον χειμώνα του 2021 στο θέατρο «Αλκμήνη». Έχει συνεργαστεί με λυρικούς τραγουδιστές σε συναυλίες με ρεπερτόριο από opera, lied, tangos, jazz και Έλληνες συνθέτες. Συνεργάστηκε με το Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και από το 2015 διδάσκει πιάνο στο ωδείο & καλλιτεχνικό κέντρο «Μουσικοί ορίζοντες».

Η Κάτια Πάσχου υψίφωνος, θεατρολόγος της Φιλοσοφικής Αθηνών και απόφοιτος του Mannes College of Music της Νέας Υόρκης, έχει σπουδάσει υποκριτική στο Transformational Acting Studio της Sande Shurin. Ξεχώρισε από τα πρώτα της βήματα, μαθήτρια ακόμα, στο ρόλο της Σταχτοπούτα στην ομώνυμη όπερα του Rossini σε παραγωγή της παιδικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Αμέσως μετά με δίπλωμα μονωδίας από την τάξη του Τζων Μοδινού και υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση συνέχισε τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη. Το 2008 έδωσε το επίσημο ατομικό της ρεσιτάλ στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης ως νικήτρια του διεθνούς διαγωνισμού Artists International Presentations, και το 2010 επαναπατρίστηκε, συνεχίζοντας τη μελέτη ρόλων ρεπερτορίου με τη Ζανετ Πηλού. Τότε σηματοδοτείται και η ενεργός δράση της ως σολίστ με βάση την Αθήνα σε ένα ευρύτατο ρεπερτόριο και σε ένα μεγάλο φάσμα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, πρωταγωνιστώντας στην Εθνική Λυρική Σκηνή με ρόλους όπως: Musetta (La Bohème/Puccini), Valencienne (Εύθυμη Χήρα/Lehàr), Adele (Νυχτερίδα/Strauss), Papagena (Μαγικός Αυλός/Mozart). Το ρεπερτόριο της περιλαμβάνει επίσης κλασικά έργα όπως το Stabat Mater του Pergolesi, το Requiem του Mozart, αλλά και σύγχρονα όπως The Turing Opera του William Antoniou, A short Story του Ιωσήφ Παπαδάτου, το Τραγούδι της Λητώς των Μωραΐτη – Παπαγεωργίου, τα δύο τελευταία γραμμένα για την ίδια. Οι κύριες εμφανίσεις της στο εξωτερικό περιλαμβάνουν τους ρόλους της Violetta στην Traviata του Verdi στο Καναδά και της Susanna στους Γάμους του Φίγκαρο του Mozart στο Τορίνο, καθώς και μια σειρά συναυλιών στην Ισπανία, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια. Έχει επίσης συνεργαστεί με τις κορυφαίες εθνικές ορχήστρες: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μουσικά Σύνολα ΕΡΤ, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ, Ναυπλίου, Κυκλάδων, Σαντορίνης κ.α. και έχει δώσει ρεσιτάλ δίπλα στο διεθνούς φήμης μπάσο Δημήτρη Καβράκο, με το οποίο μελετά τεχνική από το 2015. Με όραμα τη διεύρυνση του κοινού της όπερας έχει δημιουργήσει παραστάσεις κλασικής μουσικής, όπως «Τρεις Σοπράνο στο Τσάι μου», εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ιδρύμα Θεοχαράκη, όπως «Συμμετοχική Όπερα», «The Katia Paschou Project» και έχει παρουσιαστεί ως Tedx Speaker-Performer στη διεθνή διοργάνωση Tedx Athens 2012 the ones who do, με θέμα ομιλίας «Πώς να δεις την όπερα πιο «cool». Διδάσκει στο Ωδείο Kodály.( www.katiapaschou.com)

Μουσικό αναλόγιο: Φρεντερίκ Σοπέν & Γεωργία Σάνδη

Ιδέα, κείμενο, σκηνική επιμέλεια, αφήγηση: Μάγδα Μαυρογιάννη

Πιάνο: Άρης Γραικούσης

Σοπράνο: Κάτια Πάσχου (έκτακτη συμμετοχή)

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια: 90 λεπτά

Εισιτήρια: 20, 15, 10 ευρώ

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Αθήνα, τηλ. 2103611206

