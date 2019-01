Στις 25 Ιουλίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη νέα δουλειά της θεατρικής ομάδας «AHERUSIA», την απολαυστική κωμωδία του Ηλία Καπετανάκη «Βεγγέρα», σε σκηνοθεσία Γιώργου-Βορέα Μελά.

Την τελευταία μέρα, στις 26 Ιουλίου, η θεατρική ομάδα «AHERUSIA» θα παρουσιάσει την εξαιρετική παράσταση «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-Εφτά αρχές στο να είναι κανείς ανίκητος», σε σκηνοθεσία Γιώργου-Βορέα Μελά, η οποία παρουσιάστηκε το χειμώνα με εξαιρετική επιτυχία στην Αθήνα, στο «Θέατρο της Ημέρας». Το «λᾶας» festival, ήρθε για να ριζώσει, να προσφέρει, να συσπειρώσει, να κάνει ανθρώπους να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Σας περιμένουμε στο «Τρενοτεχνείον» , στις 24, 25 & 26 Ιουλίου, στην πανέμορφη Κυπαρισσία.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Τρίτη 24 Ιουλίου

Οι Raw In Sect είναι ένα ελληνικό σχήμα από την Αθήνα το οποίο έχει κυκλοφορήσει τρεις δίσκους, το «Red Flows» (2011) και το «Blue Haze»(2014) και “Kitro” (2018) τα οποία διανέμονται από την Plastic Head στην Ευρώπη και Sony RED στην Αμερική. Έχοντας μοναδικό ήχο όπως περιγράφεται από πολλούς, οι RIS έχουν κάνει πολλές περιοδείες σε όλη την Ευρώπη οι οποίες τους έχουν αποφέρει ένα πιστό κοινό καθώς και το αξίωμα να είναι από τα πιο ανερχόμενα συγκροτήματα.

Μετά το τέλος των συναυλιών για το «Red Flows», ηχογράφησαν το «Blue Haze» πάνω στο οποίο δούλεψαν με τον 2 φορές προτεινόμενο για Grammy Matt Bayles (Pearl Jam, Mastodon, Caspian κτλ). Οι Raw In Sect παρουσίασαν ένα 7λεπτο animation βίντεο για το ομώνυμο τραγούδι το οποίο λατρεύτηκε από τους οπαδούς

της μπάντας καθώς και από πολλές καλλιτεχνικές κοινότητες. Η κυκλοφορία του «Blue Haze» ακολουθήθηκε από ένα τεράστιο πρόγραμμα συναυλιών το οποίο περιείχε πάνω από 150 συναυλίες σε όλη την Ευρώπη.

Το 2018 βρίσκει τους Raw In Sect να ετοιμάζουν την προώθηση του καινούριου τους δίσκου «Kitro» το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις καθώς για τους Ελληνικούς στίχους του αλλά και το έντονο Ελληνικό χρώμα στον ήχο του. Ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον Peter Dowsett στο Λονδίνο και η μίξη/master έγιναν από τον Matt Bayles και τον Pete Maher (U2, Rolling Stones, Nine Inch Nails κτλ). Στην παρούσα φάση αναμένεται μεγάλο πρόγραμμα συναυλιών σε όλη την Ευρώπη και ύστερα στην Αμερική και την Ιαπωνία.

Οι AHERUSIA, είναι μια folk metal μπάντα, που από την ίδρυσή της βάσισε τις αισθητικές του αρχές στην χρήση τόσο της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, όσο και της προγρηγοριανής ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης, σε συνδυασμό με το metal. Χαρακτηριστικός είναι ο ενορχηστρωτικός πειραματισμός με ελληνικούς άσκαυλους και αυλούς, όπως αποτυπώνεται σ τα τραγούδια του εξαιρετικά δυσεύρετου πλέον, “Whispers of Moon”(2000) Μετά από μια περίοδο παραμονής και δημιουργίας στο Β.Α Αιγαίο, το σχήμα επιστρέφει το 2009 στην Αθήνα, για να κυκλοφορήσει το «And The Tides Shall Reveal The Traces», κυκλοφορία που τους καθιέρωσε ως την αντιπροσωπευτικότερη folk metal ελληνική μπάντα και εισήγαγε στον ήχο της την κρητική λύρα.

Το 2013, οι AHERUSIA επιστρέφουν με το «As I Cross The Seas Of My Soul», το οποίο έτυχε επίσης μεγάλης αποδοχής, ενώ την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε και το πρώτο DVD της μπάντας με τίτλο «Traces Revealed» περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και την ταινία «As Traces Lead To Visions».

Το 2017 κυκλοφόρησε το «PROMETHEUS~Seven Principles On How To Be Invincible», ηχογραφημένο εξ ολοκλήρου ζωντανά, με στίχους στην Αλεξανδρινή Ελληνιστική Κοινή γλώσσα.

Ακολούθησε η δημιουργία μιας θεατρικής ομάδας και η μεταφορά του δίσκου ως θεατρική παράσταση, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» που γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία. Το 2018, οι AHERUSIA ηχογραφoύν το «Nostos (An Answer?)», που αποτελείται από έναν κύκλο ελληνικών παραδοσιακών τραγουδιών/παραλογών διασκευασμένων κάτω από avant-garde αισθητική, σε συνεργασία με χορωδία.

Oι Nochnoy Dozor ιδρύθηκαν το Δεκέμβριο του 2015. Tο πρώτο τους υλικό είναι κράμα πολλών ετερόκλητων μουσικών επιρροών, με heavy ξεσπάσματα, ambient διαθέσεις αλλα και με pop σφηνάκια η τραχείς ροκ στιγμές.

Με μέλη προερχόμενα από ενεργά εγχώρια μουσικά σχήματα, οι Nochnoy Dozor αποτελούν την κοινή πορεία έμπειρων μουσικών, που όμως φέρει τη δική της μοναδική ταυτότητα.Βρισκόμενοι στη διαδικασία παραγωγής της παρθενικής δισκογραφικής τους κυκλοφορίας, οι Nochnoy Dozor δεν χάνουν την ευκαιρία να εμφανιστούν ζωντανά.

Πλέον, όταν ακούτε “σκληρός δίσκος”, το μυαλό σας εκτός από το πολύτιμο εξάρτημα του υπολογιστή σας, θα πηγαίνει απευθείας και στο new wave metal συγκρότημα Hard Disk Drive. Ακούστε τους και θα καταλάβετε τι εννοούμε! Πρόκειται για μία μπάντα που ξεκίνησε με έδρα τη Μεσσηνία και σχηματίστηκε επισήμως το 2010 από τους Κωνσταντίνο Φιλντίση (φωνητικά και ρυθμική κιθάρα), Παναγιώτη Λίτσα (μπάσο) και Θάνο Καραλή (ντραμς). Το 2011, οι Hard Disk Drive κυκλοφόρησαν το πρώτο τους demo CD.

Ακολούθησαν πολυάριθμα live shows και εμφανίσεις, με το γκρουπ, μάλιστα, να γυρίζει και τα δύο πρώτα του βίντεο κλιπ. Για να φτάσουμε φέτος το Μάιο, όταν τον Πάρι Χατζηθεοδώρου στη lead κιθάρα, διαδέχτηκε ο Παρασκευάς Γεωργακλής και έτσι η μπάντα, με ανανεωμένο line-up, έβαλε για τα καλά μπρος την κυκλοφορία του πρώτου της EP δίσκου. Όπερ και εγένετο: Οι Hard Disk Drive, πριν από λίγο καιρό, κυκλοφόρησαν το ‘Sadistic Leader’ το οποίο περιέχει 4 κομμάτια που θα σας κερδίσουν από το πρώτο άκουσμα.

Φρέσκος μέταλ ήχος, καθαρά φωνητικά, προσεγμένες ενορχηστρώσεις και πωρωτικά κιθαριστικά σόλο. Η πρώτη επίσημη κυκλοφορία των Hard Disk Drive είναι εξαιρετική και μας αφήνει γεμάτους ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για το συγκρότημα, στο μέλλον. Πραγματικά αξίζει να τους ακούσετε!

Τετάρτη 25 Ιουλίου Η Θεατρική ομάδα AHERUSIA, παρουσιάζει την Βεγγέρα του Ηλία Καπετανάκη, σε σκηνοθεσία Γιώργου-Βορέα Μελά Αθήνα, τέλη 19ου αιώνα. Στο σπιτικό της οικογένειας Νερουλού, η οικογένεια Στενού κάνει βεγγέρα, με σκοπό να παντρέψει τον, ώριμο γάμου, ανιψιό της Νίκο.

Ποιαν θα διαλέξει ο Νίκος τελικά, για νύφη, την Κατίνα ή την Μαρίκα; Θα βρει, άραγε ποτέ, η Ελένη Νερουλού, υπηρέτρια αντάξιά της; Υπάρχει σωτηρία για την Δημήτρω; Θα επικρατήσει, τελικά, στην ρητορική δεινότητα ο κος Στενός; Πότε θα χωνέψει ο Νερουλός τελικά την παλαμίδα; Τι ρόλο παίζει η μυστηριώδης και ελκυστική Φρόσω; Ποιά είναι η γνώμη της κας Στενού για όλα αυτά; Αλήθεια, τι συμβαίνει με τον Πίπη; Αυτά και άλλα πολλά θα ξετυλιχθούν επί σκηνής, σε μια ανεξέλεγκτη πορεία προς το Χάος. Η Βεγγέρα είναι μία από τις κλασσικότερες ελληνικές κωμωδίες. Βασισμένη στην κωμική ηθογραφία, εξελίσσεται μέσα από συγχρονική δράση. Χτισμένη πάνω σε σφικτό λόγο και ακολουθώντας έναν έντονο ρυθμό στην πλοκή της, η Βεγγέρα, είναι ένα έργο που χαρίζει το γέλιο με έναν σωρευτικό και καθολικό τρόπο, δίχως να προσπαθεί να το εκβιάσει από τον θεατή, χρησιμοποιώντας φθηνά τεχνάσματα. Το έργο, αν και γραμμένο το 1893, παραμένει επίκαιρο, μιας και η ενσάρκωση των χαρακτήρων της νεοελληνικής κοινωνίας είναι τόσο πλήρης, όσο και αρχετυπική. Το αποτέλεσμα, πέρα από την προφανή διασκεδαστική του πλευρά, προκαλεί -μέσω της σατυρικής του ουσίας- και την ανάγκη για αυτοκριτική και βελτίωση.

Η γλώσσα του έργου αναπτύσσεται ανάμεσα από την σύγκρουση μιας ελιτίστικης καθαρεύουσας και μιας -γεμάτης κομπορρημοσύνες- δημοτικής. Ο λόγος είναι ασύλληπτα δουλεμένος και πλήρης και στις δύο περιπτώσεις, ενώ αυτή ακριβώς η πληρότητά του και η τήρηση ενός μέτρου στην αποφυγή της καρικατούρας δημιουργεί μια βαθιά κωμική αυθεντικότητα στο «χτίσιμο» των χαρακτήρων.

Συντελεστές Σκηνοθεσία, Δραματουργία, Κινησιολογία: Γιώργος-Βορέας Μελάς

Σκηνικά, κοστούμια: Γιώργος-Βορέας Μελάς

Θεατρική Ομάδα AHERUSIA

Τεχνικός: Γιώργος Σηφάκης

Ήχος: Ντούβρας Δημήτρης

Γραφιστική/Μακέτες: Ιωάννα Σπανογιάννη

Διανομή Κύριος Νερουλός: Θεόφιλος Βλάχος Ελένη Νερουλού: Γεωργία Σπανογιάννη

Κατίνα Νερουλού: Μελίνα Μαστραντώνη Μαρίκα Νερουλού: Γιούλη Παπανελοπούλου

Πίπης Νερουλός: Joanna David

Φρόσω Φαγωτού: Μαρία Ιωάννου

Δημήτρω: Δημήτρης Χαραμής

Κύριος Στενός: Δημήτρης Κατσιδονιώτης

Κυρία Στενού: Βίκυ Δρίβα

Νίκος Στενός: Πάνος Νίκιας

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ

Τιμής διήμερης εισόδου που περιλαμβάνει και είσοδο στην παράσταση «Προμηθέας» στο Τρενοτεχνείον: 15 ευρώ

Είσοδος: 10 €

Ώρα έναρξης: 20:00

«Τρενοτεχνείον», Κυπαρισσία