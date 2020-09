Lars von Trier’s Dogville (2003): This Land is Your Land… ίσως το χωριό σου

Να μην παρεξηγηθώ δεν έχω τίποτα με τα χωριά.

Ως λάτρης του χωριού μου, αν κι έχω μεγαλώσει στην πόλη, έχω αποδεχθεί πλήρως αυτή την κάπως αμφιθυμική σχέση που έχουμε με τον τόπο καταγωγής μας και πλέον την απολαμβάνω. Μεταφορικά μιλώντας, το Dogville είναι αυτό το χωριό, ο μικρός χώρος των ανθρώπων που γνωρίζονται καλά, ίσως καλύτερα απ’ όσο θα ήθελαν και μοιράζονται μυστικά, τύψεις κι ενοχές τηρώντας τη δική τους omertà προς τον έξω κόσμο.

