«Λέξεις λέξεις λέξεις»: Σεμινάριο θεάτρου με τον Prof. Dr. Jurij Alschitz

Μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με έναν από τους σημαντικότερους δασκάλους θεάτρου σήμερα θα έχουν οι Έλληνες ηθοποιοί, σκηνοθέτες και δάσκαλοι θεάτρου.

Ο Jurij Alschitz -καλλιτεχνικός διευθυντής του AKT-ZENT World Theatre Training Institute- θα βρίσκεται στην Αθήνα για ένα τριήμερο σεμινάριο

Πόσο καλά γνωρίζουμε τις λέξεις; Πως αντιλαμβανόμαστε τη γέννηση, τη ζωή και το θάνατο των λέξεων στη σκηνή; Το χρόνο και το χώρο των λέξεων; Ποια είναι η λειτουργία των λέξεων στη σιωπή και στην παύση; Μια λέξη γραμμένη και μια λέξη ερμηνευμένη είναι δύο διαφορετικές λέξεις, δύο διαφορετικές ζωές. Οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες οφείλουμε να δούμε, να ακούσουμε και να νιώσουμε τι υπάρχει κάτω από το περίβλημα των λέξεων. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να απελευθερώσουμε την ενέργεια που γέννησε τη λέξη καθώς και την ενέργεια της επικοινωνίας και της σύνδεσης των λέξεων μεταξύ τους. Μόνο τότε, χάρη σε αυτή την προσέγγιση, το κείμενο θα αποκαλυφθεί στον ηθοποιό και στον θεατή. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του σεμιναρίου ο Dr Jurij Alschitz θα μοιραστεί με ηθοποιούς, σκηνοθέτες και δασκάλους θεάτρου μια από τις βασικές τεχνικές της μεθόδου του, που αφορά στην καταστροφή και αναδημιουργία της εσωτερικής αίσθησης των λέξεων και των φράσεων. Ο Jurij Alschitz θα παρουσιάσει μια νέα «σφαιρική» προσέγγισή του κειμένου όπου οι λέξεις απελευθερωμένες από την παραδοσιακή γραμμική σύνδεση τους αποκαλύπτουν πολλαπλά νοήματα και συνδεδεμένες σαν αστέρια στον ουρανό αποκτούν μια ιδιαίτερη ομορφιά ,δίνοντας μια νέα μεταφυσική διάσταση στο κείμενο. Οι ώρες του σεμιναρίουπεριλαμβάνουν training, ανάλυση της μεθόδου εργασίας και ατομική πρακτική άσκηση των ηθοποιών πάνω στη μέθοδο. Ως υλικό εργασίας θα χρησιμοποιήσουμε κείμενα από τον Βυσσινόκηπο του Αντόν Τσέχωφ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ηθοποιούς, σκηνοθέτες, θεατρολόγους, δασκάλους θεάτρου, performers, σπουδαστές δραματικών σχολών καθώς και σε άτομα με εμπειρία στο χώρο του θεάτρου. [Prof. Dr. Jurij Alschitz] Ο Jurij Alschitz γεννήθηκε στην Οδησσό. Σπούδασε σκηνοθεσία στη Μόσχα (State University of Culture) υπό την καθοδήγηση του J.N.Malkowskij – ενός από τους μαθητές του Stanislavski. Μετά από πολυάριθμες σκηνοθεσίες συνέχισε την εκπαίδευσή του ως σκηνοθέτης στο GITIS υπό την καθοδήγηση των Μ.Μπούτκεβιτς και Α.Βασίλιεφ. Το 1987 εκπαιδεύτηκε ως δάσκαλος υποκριτικής και στη συνέχεια απέκτησε θέση διδασκαλίας στο GITIS. Το 1987 ο Jurij Alschitz έλαβε μέρος στην ίδρυση του θεάτρου «Σχολή Δραματικής Τέχνης” του Anatolij Vasiliev στη Μόσχα, στο οποίο συμμετείχε ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παιδαγωγός. Με την ομάδα του Ανατόλι Βασίλιεφ συμμετείχε σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ στην Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ασία κ.α. Από το 1992 σκηνοθετεί και διδάσκει σε ευρωπαϊκά θέατρα, πανεπιστήμια και θεατρικές σχολές στη Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία, Δανία, Ισπανία, Αγγλία, ΗΠΑ, Νορβηγία, Βραζιλία.κ.α. Το 1994 δημιούργησε με τους συνεργάτες του το ευρωπαϊκό δίκτυο θεατρικής έρευνας και εκπαίδευσης European Association For Theatre Culture /EATC. Είναι επίσης καλλιτεχνικόςδιευθυντής του AKT-ZENT World Theatre Training Institute ,το οποίο είχε οριστεί ως Ερευνητικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου – ITI / UNESCO το 2006. Ο καθηγητής Jurij Alschitz έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε θεατρικά περιοδικά και εφημερίδες, είναι συγγραφέας των βιβλίων ‘The Vertical of the Role” ,”40 Questions of one role” ,’Training Forever” ,”The Art of Dialogue” κ.α.http://www.alschitz.de/

Ο Δημήτρης Τσιάμης είναι Απόφοιτος της σχολής ΑΚΤ ΖΕΝΤ (GITIS Class) Μέλος του Teamof Teachers του European Association for TheatreCulture. Πιστοποιημένος δάσκαλος της μεθόδου του Jurij Alschitz. Συμμετείχε ως εκπαιδευτής, σκηνοθέτης και ηθοποιός στα ερευνητικά προγράμματα, “World Theatre TrainingLaboratory” “The new face of acting teachers”κ.α. Σκηνοθέτης της ομάδας Per-Theater-Formance(“In A Gadda Da Vida-Επτά Ημέρες Δημιουργίας”-Bios, “Τέχνη” του Δ.Δημητριάδη-Bios, “Μότσαρτ & Σαλιέρι -Το Ρέκβιεμ” του Α.Πούσκιν- Bios και στο International Duo Performing Arts Festival, Korea, «Ωραίοι σαν Βερολινέζοι»- Bios και P.A.i.RFestival, Broellin. «Ο Θεός Κυρίλοφ»-Bios και Saint Muse Festival 2016-Mongolia , “Το Κλέφτικο-Μία Τελετουργία”-Bios ,»Η γενιά των Κόστια» (Θέατρο Φούρνος) ‘Στους Dada θα άρεσε μια νύχτα σαν κι αυτή».(Θύρα Τέχνης» .»Τ.R.as.H.» (Bios),»Το χορικό του χρόνου» (Άδειος Χώρος -Εθνικό Θέατρο) κ.α Επίσης έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις: “Ο Ξένος”, του Α.Καμύ (Θέατρο 104 & Από Μηχανής Θέατρο) , “White Shadow-ARitual Encounter” (Heimathafen, Neukoln, Berlin.Συν-σκηνοθεσία με τον Itay Ganot) «Εκείνος που δέχεται χαστούκια» -Λ.Αντρέγιεφ (Τεχνόπολις) κ.α. Έχει παρουσιάσει δύο lecture-performances: “Theatre: A Time Machine”(ΑΚΤ ΖΕΝΤ -World Theatre Training Institute, MethodikaFestival και Θέατρο Εμπρός) και “Ritual andPerformance”( ΑΚΤ ΖΕΝΤ -World Theatre TrainingInstitute) Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες R.Palmieri, G.Gotti (I Demoni, F.Dostoyevsky, Teatro Era), Τ.Ράλλη, Θ.Τσαπακίδη ,Μ. Λαμπροπούλου κ.α. Έχει διδάξει υποκριτική και σκηνοθεσία θεάτρου στην Αθήνα, στο Λονδίνο (East 15 Acting School), στο Βερολίνο (ΑΚΤ ΖΕΝΤ), στο Ταταρστάν (Nauruz Festival), στην Ιταλία (Teatro Cajka ), στην Κορέα (International Duo Performing Arts Festival) και στην Κύπρο (Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος)

Training: Δημήτρης Τσιάμης

8-10 Ιουνίου 2018, ώρες ΠΑΡ. 8/6 ,15.00-20.00 ΣΑΒ. 9/6, 11.00-16.00 ΚΥΡ. 10/6, 11-16.00

Κόστος σεμιναρίου: 150 Ευρώ

Πληροφορίες/Δηλώσεις συμμετοχής (Μέχρι και 31 Μαϊου): 6937553009 & per_theater_formance@yahoo.gr

Rabbithole Art & Performance space, Γερμανικού20, Μεταξουργείο

