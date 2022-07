«Μαδαγασκάρη, το μιούζικαλ!» – Καλοκαιρινή Περιοδεία 2022

Το πιο αγαπημένο μιούζικαλ για όλη την οικογένεια ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!

Μία μεγάλη παραγωγή που θα εντυπωσιάσει!

Πρεμιέρα την Κυριακή 3 Ιουλίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά!

Το πιο feelgood musical όλων των εποχών, μία ανεπανάληπτη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει σε δεκάδες σημεία ανά την Ελλάδα για να μας χαρίσει μια μοναδική θερινή ανάμνηση!

Αυτή είναι η Μαδαγασκάρη, η ταινία που αγαπήσαμε στο σινεμά για τα αξιολάτρευτα και με ανθρώπινα συναισθήματα ζωάκια της, που αποφασίζουν να το σκάσουν από το ζωολογικό κήπο όπου ζουν για να επιστρέψουν στην άγρια φύση, με οδηγό μία δαιμόνια συμμορία πιγκουίνων!

Κάπως έτσι ξεκινά μία ιστορία γεμάτη ευτράπελα. Οι τετράποδοι ήρωες που μας μοιάζουν πολύ και είναι γεμάτοι με εμμονές και φοβίες, αλλά τόσο αστείοι στη διαδρομή τους προς το δικό τους παράδεισο, έρχονται να κάνουν μικρούς και μεγάλους σε σταθμούς της Ελλάδας να χορέψουν και να τραγουδήσουν, όλοι μαζί, κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Μια παραγωγή από την People Entertainment Group, την εταιρεία των μεγαλύτερων παραγωγών μουσικού θεάτρου στην Ελλάδα, με παραστάσεις που έμειναν αξέχαστες στο κοινό! (Phantom of the Opera, Evita, Cats, Chicago, Grease)

Μετά τα υπέρ επιτυχημένα musical Mamma Mia, Matilda, Annie, Hairspray, Μελωδία της Ευτυχίας και άλλα, η σκηνοθέτις Θέμις Μαρσέλλου αναλαμβάνει το τιμόνι στη διασκεδαστική διαδρομή μας για τη Μαδαγασκάρη και το ταξίδι θα είναι εγγυημένα αξέχαστο!

Ένα καστ από εξαιρετικούς ηθοποιούς και ερμηνευτές αναλαμβάνει να ζωντανέψει στη σκηνή, την ωραιότερη αλληγορία που γράφτηκε ποτέ για την ανάγκη να ξεφύγεις από τα δεσμά και να βρεις τον εαυτό σου.

They like to move it, move it!

Ελάτε να χορέψετε μαζί τους στη ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Προσφορά 12€ Ενιαίο Εισιτήριο

Κείμενο: Kevin Del Aguila

Πρωτότυπη μουσική και στίχοι: George Noriega & Joel Someillan

Σκηνοθεσία – Απόδοση Κειμένου: Θέμις Μαρσέλλου

Σκηνογραφία: Αριστοτέλης Καρανάνος – Αλεξάνδρα Σιάφκου

Ενδυματολογία: Παναγιώτα Κοκκορού

Χορογραφίες: Μιχάλης Ποργιάζης

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Μουσική Διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

Διανομή

IAN ΣTPATHΣ: AΛEΞ TO ΛIONTAPI

ΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ: MAPTY H ZEBPA

ΕΜΙΛΥ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΓKΛOPIA H IΠΠOΠOTAMOΣ

APΣENIOΣ ΓABPIHΛIΔHΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ : MEΛMAN H KAMHΛOΠAPΔAΛH

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ: BAΣIΛIAΣ TZOYΛIAN , KOBAΛΣKI O ΠIΓKOYINOΣ

ΠETPOΣ IΩANNOY : ΣKIΠEP O ΠIΓKOYINOΣ , MΩPIΣ O ΛEMOYPIOΣ , Camera- Man , ΣEPBITOPOΣ

EΛENH ΔHMOY: ZEΛNTA , MEIΣON H MAIMOY , AΣTYNOMIKOΣ , ΛYN , ΦOYΣA , MΠPIZOΛA

EYAΓΓEΛIA ΓKOYNTIOY: ΠPAIBET O ΠIΓKOYINOΣ , MOPT O ΛEMOYPIOΣ , MΠPIZOΛA

EΛEYΘEPIA ΠAPAΣKEYA: KANTI XAMEPNOOYZ , APXHΓOΣ ΦOYΣA, PIKO O ΠIΓKOYINOΣ

ΖΕΤΑ ΞΑΦΑΚΗ: ZEKE , ΓIAΓIA , AΣTYNOMIKOΣ , KAΠETANIOΣ , ΛAPΣ , ΦOYΣA , ΣEPBITOPOΣ

Κι ύστερα πήγαν όλοι…Μαδαγασκάρη!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

3/7 Βεάκειο, Πειραιάς

7/7 Royal Theater, Πάτρα

8/7 Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ, Γιάννενα

9/7 Δημ.Κηποθέατρο, Πρέβεζα

10/7 Ανοικτό Θέατρο Δήμου Λευκάδας, Λευκάδα

20/7 Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη

21/7 Θέατρο Κάστρου, Καβάλα

22/7 Δημ.Θέατρο Κομοτηνής, Κομοτηνή

23/7 Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, Ξάνθη

24/7 Θέατρο Αλτιναλμάζη, Αλεξανδρούπολη, Έβρος

25/7 Ανοιχτό Θέατρο Ορεστιάδας, Ορεστιάδα, Έβρος

26/7 Αμφιθέατρο Σίβηρης, Κασσάνδρα, Θεσσαλονίκη

27/7 Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Πέλλα

30/7 Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο, Λαύριο

31/7 Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνας, Σαλαμίνα

1/8 Alex Cinema, Πόρτο Ράφτη, Αττική

2/8 Δημ.Θέατρο Ηλιούπολης, Ηλιούπολη

20/8 Ανοιχτό Θέατρο Καβασίλων, Κυλλήνη, Ηλεία

21/8 Θέατρο “Γ.Παππάς”, Αίγιο, Αχαϊα

22/8 Θέατρο Ορέστης Μακρής, Χαλκίδα, Εύβοια

25/8 Θέατρο Βουνού, Καστοριά

26/8 Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη, Βέροια, Ημαθία

27/8 Υπαίθριο Δημ.Θέατρο Κοζάνης, Κοζάνη

28/8 Ανοιχτό Θέατρο Μουδανιών, Μουδανιά, Θεσσαλονίκη

30/8 Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη, Αττική

3/9 Τεχνόπολις Ηρακλείου Κρήτης

4/9 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, Κύρβεια, Ιεράπετρα, Λασίθι

5/9 Άλσος Χλουβεράκη, Σητεία, Λασίθι

6/9 Θεάτρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά

7/9 Θέατρο Φορτέτζα, Ρέθυμνο

9/9 Δημ. Κηποθέατρο Παπάγου, Αττική

10/9 Αμφιθέατρο Θ.Βέγγος,Κορυδαλλός , Αττική

25/9 Κατράκειο Θέατρο, Νίκαια, Αττική

