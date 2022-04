«Μαδαγασκάρη – Το μιούζικαλ!»

Από 2 Απριλίου στο Θέατρο Ριάλτο Άνα μιούζικαλ για όλη την οικογένεια!

Το πιο feelgood musical όλων των εποχών, μία ανεπανάληπτη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους!

Αυτή είναι η Μαδαγασκάρη, η ταινία που αγαπήσαμε στο σινεμά για τα αξιολάτρευτα και με ανθρώπινα συναισθήματα ζωάκια της, που αποφασίζουν να το σκάσουν από το ζωολογικό κήπο όπου ζουν για να επιστρέψουν στην άγρια φύση, με οδηγό μία δαιμόνια συμμορία πιγκουίνων!

Κάπως έτσι ξεκινά μία ιστορία γεμάτη ευτράπελα, με τετράποδους ήρωες που μας μοιάζουν πολύ, γεμάτοι με εμμονές και φοβίες, αλλά τόσο αστείοι στη διαδρομή τους προς το δικό τους παράδεισο.

Μια παραγωγή που αναμένεται να εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους έρχεται με φόρα από την People Entertainment Group, την εταιρεία των μεγαλύτερων παραγωγών μουσικού θεάτρου στην Ελλάδα, με παραστάσεις που έμειναν αξέχαστες στο κοινό! (Phantom of the Opera, Evita, Cats, Chicago, Grease)

Μετά τα υπερ επιτυχημένα musical Mamma Mia, Annie, Hairspray, Μελωδία της Ευτυχίας και άλλα, η σκηνοθέτις Θέμις Μαρσέλλου αναλαμβάνει το τιμόνι στη διασκεδαστική διαδρομή μας για τη Μαδαγασκάρη και το ταξίδι θα είναι εγγυημένα αξέχαστο!

Ένα καστ από εξαιρετικούς ηθοποιούς και ερμηνευτές αναλαμβάνει να ζωντανέψει στη σκηνή του θεάτρου Ριάλτο, την ωραιότερη αλληγορία που γράφτηκε ποτέ για την ανάγκη να ξεφύγεις από τα δεσμά και να βρεις τον εαυτό σου.

Ο Ίαν Στρατής είναι ο Αλεξ το αναποφάσιστο λιοντάρι, ο Αλέξης Νίκολας είναι ο Μάρτυ η αστεία ζέβρα, η Έμιλυ Λυμπεροπούλου η πληθωρική Γκλόρια η ιπποπόταμος, ο Αρσένιος Γαβριηλίδης είναι ο Μέλμαν η φοβική καμηλοπάρδαλη και ο Γιάννης Ζαραγκάλης ο λατρεμένος βασιλιάς Τζούλιαν…

They like to move it, move it!

Ελάτε να χορέψετε μαζί τους στη Μαδαγασκάρη

Παραγωγή : People Presents | People Entertainment Group

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Σάββατο & Κυριακή στις 11:00

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη: Κανονικό 20€ | 17€ Παιδικό (3-12 ετών)

Α Ζώνη: Κανονικό – 16€ | 14€ Παιδικό (3-12 ετών)

Β Ζώνη: Κανονικό 14€ | 12€ Παιδικό (3-12 ετών)

Για αγορά εισιτηριών ΑμεΑ με αμαξίδιο + Συνοδός επικοινωνείτε με το ταμείο του θεάτρου στο τηλέφωνο 2114107764.

Για αγορά ομαδικών εισιτηρίων επικοινωνείτε μέσω email στο tickets@people.gr

Θέατρο Ριάλτο

Σχόλια