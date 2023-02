«Magic Mike o τελευταίος του χορός» (Magic Mike’s Last Dance)

9 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους

Μέσα στο ρομαντικό κλίμα αναμονής για τη γιορτή των ερωτευμένων, η Warner Bros. Pictures παρουσιάζει στις 9 Φεβρουαρίου την τρίτη ταινία του επιτυχημένου franchise ταινιών Magic Mike, τη μουσική και αισθηματική κομεντί με τίτλο «Magic Mike o τελευταίος του χορός».

Η δημιουργική ομάδα της πρώτης ταινίας, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς, ενώνει ξανά τις δυνάμεις της και κάνει πάλι τα μαγικά της: ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, εκτός από χρέη παραγωγού, επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μάικ Λέιν, ενώ ο Στίβεν Σόντερμπεργκ παίρνει ξανά τα ηνία της σκηνοθεσίας σε σενάριο του Ριντ Κάρολιν, που έχει υπογράψει τις δύο πρώτες ταινίες. Στο πλάι του Τέιτουμ, θα απολαύσουμε τη Σάλμα Χάγιεκ Πινό (O Οίκος Gucci, Ο Σωματοφύλακας της Γυναίκας του Εκτελεστή).

Εκτός από τον Τέιτουμ και τη Χάγιεκ Πινό, στην ταινία παίζει ο Αγιούμπ Καν Ντιν (Ackley Bridge), η πρωτοεμφανιζόμενη Τζεμέλια Τζορτζ, η Τζουλιέτ Μοτάμεντ (We Are Lady Parts) και η Βίκι Πέπερντιν (Ο Johnny English Ξαναχτυπά).

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνουν οι Νικ Γουέξλερ, Γκρέγκορι Τζέικομπς, Τέιτουμ, Κάρολιν και Πίτερ Κίρμαν, με την Τζούλι Μ. Άντερσον στην εκτέλεση παραγωγής.

Η ομάδα πίσω από την κάμερα απαρτίζεται από τη σκηνογράφο Πατ Κάμπελ (The Bastard Son & The Devil Himself) και τον ενδυματολόγο Κρίστοφερ Πέτερσον (Ο Ιρλανδός). Την επιμέλεια της μουσικής υπογράφει η Σίζον Κεντ (KIMI,

Let Them All Talk) και τις χορογραφίες αναλαμβάνουν ξανά οι Άλισον Φολκ και Λουκ Μπρόντλικ.

Ο Μάικ Λέιν (Τσάνινγκ Τέιτουμ) ανεβαίνει και πάλι στη σκηνή μετά από μακρόχρονη απουσία εξαιτίας μίας καταστροφικής εμπορικής συμφωνίας που τον άφησε άφραγκο και τον ανάγκασε να αναλάβει χρέη μπάρμαν στη Φλόριντα. Με την ελπίδα ότι βρίσκεται μπροστά σε μία χρυσή ευκαιρία, ο Μάικ κατευθύνεται στο Λονδίνο με μία πλούσια γυναίκα της κοσμικής κοινωνίας (Σάλμα Χάγιεκ Πινό), η οποία τον παρασύρει με μία πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί… κρατώντας τα κίνητρα της μυστικά. Όταν ανακαλύψει τι έχει πραγματικά στο μυαλό της, ο Μάικ συνειδητοποιεί ότι έχει πάρει ένα τεράστιο ρίσκο. Θα μπορέσει μαζί με έναν θίασο από νέους, αισθησιακούς χορευτές, τους οποίους πρέπει μάλιστα να εκπαιδεύσει, να τα καταφέρει;

Σενάριο: Ριντ Κάρολιν

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σόντερμπεργκ

Πρωταγωνιστούν: Τσάνινγκ Τέιτουμ, Σάλμα Χάγιεκ, Αγιούμπ Καν Ντιν, Τζεμέλια Τζορτζ, Τζουλιέτ Μοτάμεντ, Βίκι Πέπερντιν

Σκηνογραφία: Πατ Κάμπελ

Κοστούμια: Κρίστοφερ Πέτερσον

