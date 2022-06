Maraveyas Beach Party στην Ακτή Βουλιαγμένης!

Η Φαντασίωση του Καλοκαιριού

“Ναι το είχα πάντα φαντασίωση.

Μια συναυλία δίπλα στη θάλασσα, στην καρδιά της Αττικής.

Σάββατο 09 Ιουλίου, σαν απόδραση του Αθηναίου εκδρομέα μικρών αποστάσεων.

Beach Party στην ωραιότερη παραλία της Αθήνας, στην Ακτή Βουλιαγμένης.

Μια συναυλία δίπλα στην άμμο, δίπλα στο κύμα.

Βουτιά και ρεφρέν, μακροβούτι και κουπλέ. Σώματα και μαλλιά με άμμο, ρούχα ποτισμένα με αλμύρα, μαγιό και παρεό, κόκκινες γόβες καρφωμένες στην άμμο.

Σε αυτή την καλοκαιρινή πασαρέλα θα παρελάσουν φίλοι μου τραγουδιστές και βιρτουόζοι μουσικάντηδες, Djs με χαβαγιάνας καιψηλά καπέλα.

Κι αν όλα πάνε στραβά, εμείς θα χορεύουμε αδέρφια.

“Ξάπλα στον ήλιο και η άμμος να καίει,

welcome to Greece & have a nice day”

Κωστής Μαραβέγιας

Ο Κωστής Μαραβέγιας επιστρέφει για ένα μοναδικό, ολοήμερο παραλιακό πάρτυ που πάντα ονειρευόταν.

Μια θετική συλλογική δόνηση στην καρδιά του καλοκαιριού. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα μίνι φεστιβάλ σαν Μαραβέγια Πριμαβέρα.

Το Σάββατο 9 Ιουλίου συναντιόμαστε ξανά και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, σε ένα beach party όπου το κέφι και η μουσική πρωταγωνιστούν και πάλι!

Μαζί του

Η Ξένια Ντάνια στη φωνή

Και οι φίλοι και συνεργάτες του μουσικοί:

Νίκος Αγγλούπας (ηλεκτρικό μπάσο), Άγγελος Αγγελίδης (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα),

Jim Staridas (τρομπόνι), Κρίτων Μπελλώνιας (κρουστά, τύμπανα), Χρήστος Καλκάνης (κλαρινέτο).

Υπεύθυνοι ήχου: Σωτήρης Παπάκος, Ανδρέας Κουταλάς

Φωτισμοί: Φίλιππος Τρέπας

Σάββατο 9 Ιουλίου

Τιμές Εισιτηρίων : προπώληση 15 ευρώ, ταμείο 20 ευρώ

◊ H συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των υποδείξεων του ΕΟΔΥ.

◊ Για την αποφυγή συνωστισμού σας προτείνουμε την έγκαιρη προσέλευση σας στον χώρο.

◊ Οι κάτοχοι των εισιτηρίων πρέπει να τα έχουν μαζί τους εκτυπωμένα η σε ηλεκτρονική μορφή για επικύρωση και είσοδο τον χώρο.

