«Μεγαλύτερη αλλά Καλύτερη, αλλά Μεγαλύτερη»

των Caroline De Maigret & Sophie Mas από τις εκδόσεις Bell

Από τις συγγραφείς του #1 bestseller Πώς να είσαι Παριζιάνα όπου κι αν βρίσκεσαι, το νέο βιβλίο-οδηγός για όλα όσα σκέφτονται, νιώθουν και συμβουλεύουν οι έξυπνες, περπατημένες, υπέροχες μεγαλύτερες γυναίκες για τη ζωή, για τον έρωτα –για τα πάντα!

Το Μεγαλύτερη αλλά καλύτερη, αλλά μεγαλύτερη διαθέτει το παιχνιδιάρικο χιούμορ και την έμπειρη καθοδήγηση που θα περίμενε κανείς από συγγραφείς με ελεύθερο πνεύμα όπως η Καρολίν ντε Μεγκρέ και η Σοφί Μας, εδώ όμως οι συμβουλές εστιάζονται στη νοοτροπία της Γαλλίδας καθώς δρασκελίζει ολοταχώς τα χρόνια.

Οι δύο συγγραφείς επιστρέφουν για να σου κεντρίσουν το ενδιαφέρον περιγράφοντας με διασκεδαστικό τρόπο το πώς ανακαλύπτουν ότι μετριάζουν την αγαπημένη τους συμπεριφορά του κακού κοριτσιού καθώς έρχονται αντιμέτωπες με θέματα όπως η ομορφιά, ο έρωτας, η γοητεία, αλλά και η καθημερινότητα, η οικογένεια, η εργασία και η εργένικη ζωή.

Η Καρολίν ντε Μεγκρέ και η Σοφί Μας παραμένουν οι ανατρεπτικές μποέμισσες που θα σου πουν όσα δεν περιμένεις ν’ ακούσεις, ακριβώς με τον τρόπο που θα ήθελες να τα ακούσεις. Θα σου πουν ότι τα πράγματα δεν είναι πια ίδια όταν ένας τριαντάρης σκάει στο πάρτι και δε σου ρίχνει ούτε μια ματιά· όταν ξυπνάς νιώθοντας υπέροχα και όλοι σού λένε πόσο κουρασμένη δείχνεις· και ότι ξέρεις πως έχεις πια μεγαλώσει όταν δε βλέπεις την ώρα να γυρίσεις σπίτι.

Κόμπλεξ εναντίον αυτοπεποίθησης, αντίσταση εναντίον αποδοχής, πάθος εναντίον ηρεμίας –οι πνευματώδεις σύντομες αφηγήσεις των Ντε Μεγκρέ και Μας σκιαγραφούν τα διαφορετικά στάδια της ενηλικίωσης με τη ματιά της νοσταλγικής αλλά μοντέρνας γυναίκας.

Από το αυστηρά προσωπικό παράδοξο ως το παραδόξως πάγκοινο, στο Μεγαλύτερη αλλά καλύτερη, αλλά μεγαλύτερη αποτυπώνονται στιγμές της καθημερινής ζωής που θα κάνουν την αναγνώστρια να κατανεύσει, να ξινίσει τα μούτρα, να ξεκαρδιστεί στα γέλια.

ISBN: 978 960 620 837 9

Σελίδες: 272

Πρωτότυπος Τίτλος: Older but Better, but Older

Μετάφραση: Κατερίνα Ασήμου

