«Μηχανές σαν κι εμένα»

του Ίαν ΜακΓιούαν από τις εκδόσεις Πατάκη

Σε έναν κόσµο όχι ακριβώς όµοιο µε τον δικό µας, δυο εραστές θα περάσουν µια δοκιµασία που υπερβαίνει τα όρια της κατανόησης και της αντοχής τους. Η Βρετανία έχει ηττηθεί στον Πόλεµο των Φόκλαντ, η Μάργκαρετ Θάτσερ δίνει µάχη µε τον Τόνυ Μπεν για την εξουσία και ο Άλαν Τιούρινγκ επιφέρει επαναστατική τοµή στον τοµέα της τεχνητής νοηµοσύνης. Το Μηχανές σαν κι εµένα εκτυλίσσεται σε ένα εναλλακτικό Λονδίνο της δεκαετίας του 1980.

Ο Τσάρλι, ένας τριαντατριάχρονος ανθρωπολόγος που δοκιµάζει την τύχη του στο χρηµατιστήριο αποφεύγοντας συνειδητά την εργασία πλήρους απασχόλησης, είναι ερωτευµένος µε τη Μιράντα, µια έξυπνη φοιτήτρια που κρύβει ένα τροµερό µυστικό. Όταν ο Τσάρλι κληρονοµεί ένα σεβαστό ποσό, αγοράζει τον Αδάµ, ένα από τα πρώτα ανδροειδή που αναπαράγουν πιστά το σώµα και τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου, και µε τη βοήθεια της Μιράντας σχεδιάζει την προσωπικότητά του. Το σχεδόν τέλειο ανδροειδές που προκύπτει είναι ωραίο, δυνατό, και ευφυές. Σύντοµα θα σχηµατιστεί ένα ερωτικό τρίγωνο ανάµεσα στον Τσάρλι, στη Μιράντα και στον Αδάµ, φέρνοντάς τους αντιµέτωπους µε ένα βαθύ ηθικό δίληµµα. Το Μηχανές σαν κι εµένα είναι ένα ανατρεπτικό µυθιστόρηµα που θέτει το ερώτηµα αν µια µηχανή µπορεί να κατανοήσει την ανθρώπινη καρδιά ή αν, τελικά, εκείνοι από τους οποίους λείπει η κατανόηση και η ενσυναίσθηση είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι.

Μετάφραση: Κατερίνα Σχινά

Σελίδες: 416

ISBN: 978-960-16-8472-7

O Ίαν ΜακΓιούαν έχει γράψει δύο συλλογές διηγηµάτων (First Love, Last Rites και In Between the Sheets) και δεκαπέντε µυθιστορήµατα, µεταξύ των οποίων τα Ο τσιµεντόκηπος (Γράµµατα, 1982), Ξένοι στη Βενετία (Σέλας, 1991), Ο αθώος (Σέλας, 1993), Μαύρα σκυλιά (Σέλας, 1994), Έµµονη αγάπη (Νεφέλη, 1999), Άµστερνταµ (Νεφέλη, 1999), Σάββατο (Νεφέλη, 2006), Εξιλέωση (Νεφέλη, 2008). Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν ακόµη τα µυθιστορήµατά του Στην ακτή (2007), Solar (2010), Χαµένο παιδί (2013), Επιχείρηση Zάχαρη (2013), Νόµος περί τέκνων (2015) και Καρυδότσουφλο (2017). Κέρδισε το βραβείο Μπούκερ το 1998 για το Άµστερνταµ.

Σχόλια