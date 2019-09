Nebula Live @ Temple Athens!

Οι Nebula επιστρέφουν με ολοκαίνουργιο άλμπουμ αλλά και ένα εκρηκτικό live στην Αθήνα το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στο Temple. Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Super Soul που μετά την ευρωπαϊκή τους περιοδεία βρίσκονται και πάλι στο στούντιο ηχογραφώντας νέα τραγούδια, και η εξαμελής κολλεκτίβα των Kooba Tercu με την νέα δισκογραφική τους δουλειά, “Kharrüb”.

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ και την επανένωσή τους το 2017, οι Nebula έρχονται να ταράξουν την σκηνή του σκληρού ψυχεδελικού ήχου με το “Holy Shit” και να θέσουν και πάλι τους εαυτούς τους ζωντανά επί σκηνής, κάτι για το οποίο έχουν ξεχωρίσει όσο λίγοι όλα τα χρόνια της θητείας τους.

Nebula

O κιθαρίστας Eddie Glass και ο drummer Ruben Romano σχημάτισαν τους Nebula το 1997, μετά την αποχώρησή τους από τους πρωτοπόρους της desert rock, Fu Manchu, με τρίτο μέλος τον μπασίστα Mark Abshire. Ο ήχος τους έχει ως βάση το heavy rock με δόσεις ψυχεδέλειας, space – rock αλλά και riffs εμπνευσμένα από τους Black Sabbath. Οι Nebula χαρακτηρίζονται από τον κιθαριστικό ροκ ήχο τους, ενώ ακολουθούν το δρόμο των μουσικών προγόνων τους, όπως ο Jimi Hendrix, οι MC5, οι The Stooges και οι Mudhoney.

Το 2017 το συγκρότημα αποφάσισε να επανακυκλοφορήσει τρεις από τις σημαντικότερες δισκογραφικές τους δουλειές μέσω της Heavy Psych Sounds Records: το Let It Burn, το To The Center και τα Dos EPs. Στις αρχές του 2019 επανακυκλοφόρησε και το “Charged”, ενώ ακολούθησε η ειδική κυκλοφορία του Demos & Outtakes ’98-02. Το καλοκαίρι του 2019 οι Nebula επιστρέφουν όχι μόνο με νέα σύνθεση αλλά και με το νέο τους άλμπουμ, “Holy Shit”!

Το “Holy Shit” δικαιώνει πλήρως την απόφαση της επανένωσης του συγκροτήματος που πήραν τα τρία μέλη το 2017. Τους βρίσκεις ξανά εκεί στο απίθανο space-grunge στοιχείο του «It’s All Over» ή στο παραληρηματικό «Let’s Get Lost» και στο «Tomorrow Never Comes». Τους βρίσκεις πάλι στο psych “Gates of Eden” αλλά ακόμα και στο ροχαλητό που ακούγεται στην εισαγωγή του γκαζωμένου “Man’s Best Friend” που ανοίγει το άλμπουμ (ο καναπές του στούντιο αποτέλεσε ένα σημείο συντριβής και δημιουργίας).

Από το EP “Let It Burn” το 1998 και το κλασσικό, πλέον, ντεμπούτο άλμπουμ τους, “To The Center” οι Nebula πάντα ήταν «επικίνδυνοι» και λίγο πιο «ζωηροί». Διατηρούν μια ιδιαίτερη μοναδικότητα με έναν τρόπο που μαρτυρά ότι είναι φτιαγμένοι για αυτό ακριβώς που κάνουν. Με το “Holy Shit” συνεχίζουν να δείχνουν την έντονη πλευρά τους, αλλά δεν προσπαθούν να επαναλάβουν οτιδήποτε από το παρελθόν, είτε πρόκειται για τα πρώτα τους βήματα, είτε το “Heavy Psych” ή το “Charged” (2001), το “Apollo” (2003 ) ή το “Atomic Ritual” (2005). Είναι το έκτο άλμπουμ των Nebula – κάτι για το οποίο ακόμη και οι πιο ένθερμοι οπαδοί δύσκολα μπορούσαν να ελπίζουν.

Τα βασικά τραγούδια ολοκληρώθηκαν σε δύο μέρες, στο Mysterious Mammal Studios στο L.A. με τον Matt Lynch (Snail) στο τιμόνι. Τα leads, οι λούπες και τα εφέ έγιναν live από τον Glass και τον Davies, κατά τις ηχογραφήσεις, όπως ακριβώς θα το έκαναν στη σκηνή, ενώ ακολούθησαν μετά τα overdubs όπως τα ήθελαν.

Kooba Tercu

Οι Kooba Tercu επέστρεψαν με το Kharrüb. Το δεύτερο full length άλμπουμ της oμάδας του Johnny Tercu κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2019, μέσα από μια εκλεκτή σύμπραξη δισκογραφικών εταιριών: BodyBlows (Κρήτη), Hominid Sounds (Λονδίνο) και mafia (Αθήνα).

H εξαμελής μουσική κολεκτίβα νοίκιασε ένα χώρο για ένα δεκαήμερο και ηχογράφησε ζωντανά μια σειρά από κομμάτια. Κάποια που τα δούλευε καιρό, κάποια που δεν είχαν σταθεροποιημένη δομή και άλλα που γεννήθηκαν εξ ολοκλήρου εκείνη τη στιγμή.

Συνδυάζοντας τη heavy και τη noise προσέγγιση με την ψυχεδέλεια και τη χορευτική προοπτική, το Kharrüb περιλαμβάνει το πρώτο δείγμα του υλικού αυτών των sessions.

Ισορροπώντας ανάμεσα στο συναισθηματικά δυσοίωνο και το αθεράπευτα ελπιδοφόρο, το ταξίδι του Kharrüb είναι μια ομαλή ροή 7 μουσικών κομματιών και επιμένει σε μια μουσική πρόταση που μοιάζει εξαιρετικά οικεία και συνάμα τόσο μα τόσο διαφορετική.

Οι Kooba Tercu κυκλοφόρησαν τον ομότιτλο, πρώτο τους δίσκο το 2015 κι έκτοτε έχουν βρεθεί σε μικρότερες ή μεγαλύτερες σκηνές όπως του “Plissken festival 2016”, support act στο sold out live των Goat στο Gagarin αλλά και δίπλα σε μπάντες όπως Acid Mothers Temple, Föllakzoid, Lena Platonos, Circle, Nurse With Wound και Soft Moon. https://www.facebook.com/KoobaTercu/ https://soundcloud.com/koobatercu https://koobatercu.bandcamp.com

Super Soul

Εμπνευσμένοι από την ταινία ορόσημο -γι’ αυτούς- Vanishing Point, οι Supersoul αποτελούνται από τους Evan M, Rusty M και Rami Winston. Το ντεμπούτο album “Faith Bender” δικαιώνει και ικανοποιεί με ένα στιβαρό, αλλά και πιο χορευτικό ποπ ήχο, που δημιουργεί την επιθυμία να κουνηθείς στον ρυθμό κάθε κομματιού του.

Από το Μόναχο της Γερμανίας στη σκηνή του Keep it Low Festival, πλαισιώνοντας ονόματα όπως οι Elder, Wo Fat και Colour Haze, μέχρι το ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου με τους Planet of Zeus, για το ParkLife των 10.000+ θεατών, οι Supersoul μετρούν ήδη ορισμένα εκρηκτικά shows εντός κι εκτός της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται, το sold out show των Naxatras στο Gagarin, το Under the Sun Festival δίπλα σε 1000mods, Deaf Radio και Puta Volcano, και τέλος, την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδεία, με τίτλο “Blues Royale» tour σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόσφατα υπογράψανε με τη The Lab Records για την κυκλοφορία του ‘Faith Bender’ σε βινύλιο, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην προετοιμασία του νέου υλικού για το δεύτερο studio album τους.

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου

Προπώληση : 20€

Ταμείο: 23€

Temple, Ιάκχου 17 – Γκάζι

