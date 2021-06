«Νύχτες Βραδύτητας – Ομιλίες για τον Χρόνο»

Οι Νύχτες Βραδύτητας επιστρέφουν στην Ελευσίνα και μας μιλούν για το χρόνο.

Με φόντο την Πανσέληνο του Ιουνίου, η πρώτη για το 2021 διοργάνωση εξερευνά την έννοια του χρόνου στο σινεμά μέσα από το θρυλικό βιβλίο κινηματογραφικής θεωρίας “Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer” σε μία συζήτηση με τον σκηνοθέτη Σύλλα Τζουμέρκα και τον κριτικό κινηματογράφου Αλέξανδρο Παπαγεωργίου. Τη βραδιά συνοδεύει ο συνθέτης Γιάννης Βεσλεμές, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο μουσικός και σκηνοθέτης, Αλέξανδρος Βούλγαρης.

Λόγω των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή της Ελευσίνας, η ώρα έναρξης της εκδήλωσης μεταφέρεται στις 20:00.

Στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου, στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας, ανάμεσα στο αρχαιολογικό παρελθόν και το βιομηχανικό παρόν, η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης εγκαινιάζει, την Πέμπτη 24 Ιουνίου, στις 20:00, την πρώτη διοργάνωση του Μυστηρίου 62 με τον τίτλο Νύχτες Βραδύτητας – Ομιλίες για τον Χρόνο, θέτοντας στο επίκεντρο την έννοια του slow cinema. Οι Κεντρικοί ομιλητές της βραδιάς είναι ο σκηνοθέτης Σύλλας Τζουμέρκας και ο κριτικός κινηματογράφου Αλέξανδρος Παπαγεωργίου. Παράλληλα με τη συζήτηση, ο συνθέτης Γιάννης Βεσλεμές αυτοσχεδιάζοντας μέσω της τεχνολογίας των modular synthesizers αποδομεί και αναδομεί το κλασικό κομμάτι του Johann Sebastian Bach, “Air on the G String”. Καλλιτεχνικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο σκηνοθέτης και μουσικός Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy).

Χρήσιμες Πληροφορίες:

· Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν μαζί τους μαξιλάρες ή ψάθα ή κάποιο άλλο ύφασμα για το έδαφος.

· Στο Προαύλιο του Αγίου Νικολάου, δεν υπάρχει κάποιο αναψυκτήριο. Προτείνεται στο κοινό να προμηθευτεί ένα μπουκάλι με νερό.

· Πρόσβαση ΑμεΑ: Ο χώρος της εκδήλωσης είναι προσβάσιμος με συνεχή ράμπα από την οδό Σωτηρίου Γκιόκα. Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερα απότομη κλίση και ενδεχομένως χρειάζεται συνοδός για υποβοήθηση σε άτομα με κινητικά προβλήματα.

· Στο χώρο απαγορεύεται το κάπνισμα.

· Αναλυτικά όλα τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς της Covid-19 εδώ

Ελεύθερη Είσοδος με Δελτίο Εισόδου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η διάθεση των Δελτίων Ελευθέρας Εισόδου ξεκινά μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης και μέχρι εξαντλήσεώς τους, στην είσοδο του χώρου (Σωτηρίου Γκιόκα 11, Πλατεία Ιεροφαντών, Εκκλησάκι Αγίου Νικολάου https://goo.gl/maps/3NBrM3vJzCi7Axkx6).

Προβλέπεται ταυτόχρονη καταγραφή Ονοματεπωνύμου και στοιχείων επικοινωνίας, ώστε σε περίπτωση κρούσματος να γίνεται η σχετική ιχνηλάτηση. Χωρητικότητα: 80 θέσεις καθήμενων

Φωτογραφία: John Kouskoutis

Η Ιδέα:

Η Νύχτα Βραδύτητας (Nuit de la Lenteur) παρουσιάστηκε το 2018 για πρώτη φορά στην Ελευσίνα, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Αυτή η βραδιά είναι μέρος μιας ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην ανταλλαγή και κυκλοφορία των ιδεών, που διοργανώνεται από τα Γαλλικά Ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο. Η Ελευσίνα 2023, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, επαναλαμβάνει και εξελίσσει τη δράση το 2021 με δύο βασικές στιγμές και τίτλο «Νύχτες Βραδύτητας – Ομιλίες για τον Χρόνο».

Οι Νύχτες Βραδύτητας διοργανώνονται δύο φορές το έτος, υπό το φως της πανσελήνου, και παρουσιάζουν μία σειρά πρωτότυπων ομιλιών με διακεκριμένους προσκεκλημένους, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο την έννοια του χρόνου. Παράλληλα, κάθε εκδήλωση συνοδεύεται και από διαφορετικά πολιτιστικά δρώμενα. Οι Νύχτες Βραδύτητας έρχονται να μας μυήσουν στην τέχνη της βραδύτητας, μειώνοντας του ξέφρενους ρυθμούς ενός κόσμου που κινείται πολύ γρήγορα.

Συντελεστές: Σύλλας Τζουμέρκας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Κριτικός Κινηματογράφου

Μουσική επένδυση από τον συνθέτη Γιάννη Βεσλεμέ (Veslemes)

Καλλιτεχνικός υπεύθυνος: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy)

Σε όλες τις εκδηλώσεις της Ελευσίνας 2023, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την ασφάλεια τόσο του κοινού όσο και των εργαζομένων της εκδήλωσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς της Covid-19 εδώ: www.2023elevsis.eu

Μυστήριο 62

Νύχτες Βραδύτητας – Ομιλίες για τον Χρόνο

Nuits de Lenteur – A propos du Temps

Νέα ώρα διεξαγωγής, στις 20:00, λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Φωτογραφία: John Kouskoutis

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 | Ώρα έναρξης: 20.00 Προαύλιο Αγίου Νικολάου, αρχαιολογικός χώρος, Ελευσίνα

Είσοδος ελεύθερη με Δελτία Εισόδου μία ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Ομιλητές: Σύλλας Τζουμέρκας & Αλέξανδρος Παπαγεωργίου

Μουσική: Γιάννης Βεσλεμές (Veslemes)

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy)

