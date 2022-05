«Ο Αφανιστής»

του Tim Weaver από τις εκδόσεις Bell

Δεν κατέβηκε ποτέ από το τρένο. Πού πήγε;

Για εκατομμύρια Λονδρέζους, το πρωινό της 16ης Δεκεμβρίου είναι σαν όλα τ’ άλλα. Όχι όμως και για τον Σαμ Ρεν. Μία ώρα αφότου φεύγει από το σπίτι του, μπαίνει σ’ ένα τρένο του Υπόγειου Σιδηρόδρομου και δεν κατεβαίνει ποτέ. Δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Κανένα ίχνος του στις κάμερες ασφαλείας. Έξι μήνες αργότερα, εξακολουθεί να αγνοείται.

Χωρίς επιλογές και απελπισμένη για απαντήσεις, η σύζυγος του Σαμ, Τζούλια, προσλαμβάνει τον Ντέιβιντ Ρέικερ για να τον εντοπίσει. Ο Ρέικερ έχει χτίσει την καριέρα του βρίσκοντας ανθρώπους που χάθηκαν. Ξέρει πώς σκέφτονται. Και, στις υποθέσεις αγνοουμένων, η μοναδική βεβαιότητα είναι ότι όλοι έχουν κάτι να κρύψουν. Σ’ αυτή την υπόθεση, όμως, τα μυστικά φτάνουν πιο βαθιά απ’ ό,τι θα φανταζόταν κανείς.

Καθώς ο Ρέικερ αρχίζει να υποψιάζεται ότι ακόμη και η αστυνομία τού λέει ψέματα, γίνεται ξεκάθαρο ότι κάποιος παρακολουθεί. Κάποιος που ξέρει τι συνέβη στον Υπόγειο εκείνη τη μέρα. Και, με τον Ρέικερ στο στόχαστρο, θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τα μυστικά του Σαμ για τον εαυτό του.

Ο Αφανιστής είναι το τρίτο βιβλίο της καθηλωτικής #1 bestselling σειράς του Τιμ Γουίβερ με υποθέσεις εξαφανισμένων προσώπων.

Υποθέσεις Εξαφανισμένων Προσώπων #3

ISBN: 978 960 507 157 8

Σελίδες: 440

Πρωτότυπος Τίτλος: Vanished

Μετάφραση: Κατερίνα Ασήμου

Ο Τιμ Γουίβερ, πρώην δημοσιογράφος, έχει γράψει μέχρι σήμερα δέκα μυθιστορήματα, όλα με πρωταγωνιστή τον ερευνητή εξαφανισμένων προσώπων Ντέιβιντ Ρέικερ. Βιβλία του έχουν επιλεγεί για το Richard and Judy Book Club, έχουν περιληφθεί στη βραχεία λίστα των National Book Awards και ήταν υποψήφια για το βραβείο Crime Writers’ Association Dagger in the Library καθώς και το Ian Fleming Steel Dagger. Επίσης έχουν εμφανιστεί στη λίστα των πέντε κορυφαίων μπεστ σέλερ των Sunday Times και έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση στο Kindle, το iBooks και το Audible. Ζει στο Μπαθ με τη σύζυγο και την κόρη του. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό του, www.timweaverbooks.com.

Σχόλια