«Ο άνδρας που έριξε το Λευκό Οίκο» (Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House)

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του πιο άγνωστου άνδρα στην Αμερικανική ιστορία, του Μαρκ Φελτ, του δευτέρου σε ιεραρχία αξιωματικού του FBI, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως το «βαθύ Λαρύγγι» ή αλλιώς καρφί στο σκάνδαλο του Watergate. Η ταυτότητα του μυστικού πληροφοριοδότη παρέμεινε για πάνω από 30 χρόνια πηγή συνεχούς δημόσιας περιέργειας και εικασιών μέχρι που το 2005 ο Φελτ αυτοαποκαλύφθηκε μέσω ενός άρθρου στο Vanity Fair.

Ενώ το όνομα του έγινε δημοσίως γνωστό για πάνω από μία δεκαετία, λίγοι γνώριζαν την προσωπική και επαγγελματική ζωή του εξαιρετικά ιδιοφυούς και ασυμβίβαστου Φελτ ο οποίος ρίσκαρε και τελικά θυσίασε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων της οικογένειας , της καριέρας και τελικά της ελευθερίας του, για να φέρει στο φως αυτά που γνώριζε. Ο Μαρκ Φελτ μας δείχνει το Watergate όπως δεν το έχουμε δει ποτέ ξανά.

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Peter Landesman

Παίζουν: Liam Neeson, Diane Lane, Marton Csokas

Διάρκεια: 120΄

