«Ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο» (The worst person in the world)

14 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την Danaos Films και τη Rosebud.21

Η νέα ταινία του Joachim Trier αποτελεί το τρίτο μέρος της τριλογίας του Oslo.

Ένα κωμικό δράμα για τον έρωτα στην εποχή μας και για το παράδοξο του να έχεις τόσες ευκαιρίες στην ζωή, αλλά να εξακολουθείς να αιθάνεσαι σαν το χειρότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Η τριαντάχρονη Τζούλι δεν ξέρει τι γυρεύει από τη ζωή της. Κι ενώ ο φίλος της θέλει να κάνουν οικογένεια, εκείνη ερωτεύεται ξαφνικά κάποιον άλλο. Η απρόβλεπτη φύση του έρωτα και τα μυστήρια της επιθυμίας γίνονται πνευματώδης και γουντιαλενικών αποχρώσεων κομεντί στα χέρια του καταξιωμένου σκηνοθέτη της «Thelma» ο οποίος υπογράφει την feelgood έκπληξη της χρονιάς. Πανάξιο βραβείο Ερμηνείας του Φεστιβάλ Καννών στην πρωταγωνίστρια-αποκάλυψη

Το χρονικό τεσσάρων χρόνων από την ζωή μιας νεαρής γυναίκας, η οποία καλείται να εξερευνήσει τα περίπλοκα μονοπάτια της ζωής και του έρωτα ενώ παλεύει για την καριέρα της. Όλα αυτά θα την κάνουν να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό της και θα την φέρουν αντιμέτωπη με μια πιο ρεαλιστική εικόνα για το ποια πραγματικά είναι.

Η ταινία Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ του Joachim Trier έχει γνωρίσει μια ιδιαίτερα πετυχημένη φεστιβαλική πορεία μέχρι στιγμής, έχοντας κερδίσει τις παρακάτω διακρίσεις:

– ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ RENATE REINSVE ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ 2021

– 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΣΚΑΡ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

– 2 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ BAFTA 2022 ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ & Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

– ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ ΦΟΙΝΙΚΑ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ 2021

– BOSTON ONLINE FILM CRITICS ASSOCIATION 2021: ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

– CHICAGO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021: ΚΑΛΥΤΕΡΟ CINEMATOGRAPHY

– CRITICS ASSOCIATION OF CENTRAL FLORIDA AWARDS 2022: KΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ RENATE REINSVE

-INTERNATIONAL CINEMATOGRAPHERS’ FILM FESTIVAL MANAKI BROTHERS: ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ANDERS DANIELSEN LIE

Σκηνοθεσία: Joachim Trier

Σενάριο: Joachim Trier, Eskil Vogt

Ηθοποιοί: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Maria Grazia Di Meo

Διάρκεια: 127′

Διανομή: Danaos Films, Rosebud.21

