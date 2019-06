«Ο διάβολος στη λευκή πόλη»

του Erik Larson από τις εκδόσεις Διόπτρα

Η απίστευτη ιστορία δύο ανδρών, ενός αρχιτέκτονα και ενός κατά συρροή δολοφόνου, που η μοίρα ένωσε με έναν παράξενο τρόπο…

Ο αρχιτέκτονας ήταν ο Ντάνιελ Χάντσον Μπέρμαν, ένας ευφυής διευθυντής τεχνικών έργων και δημιουργός πολλών από τα σημαντικότερα κτίρια των ΗΠΑ, όπως του Κτιρίου Φλατάιρον στη Νέα Υόρκη και του Σταθμού Γιούνιον στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και ξεπερνώντας σημαντικές δυσκολίες, κατάφερε να κατασκευάσει τη διάσημη Λευκή Πόλη, γύρω από την οποία στήθηκε η Διεθνής Έκθεση του Σικάγου.

Ο δολοφόνος ήταν ο Χένρι Χ. Χολμς, ένας νεαρός, ευπαρουσίαστος γιατρός που, σε μια μοχθηρή παρωδία της Λευκής Πόλης, έχτισε ακριβώς στα δυτικά του χώρου της έκθεσης το δικό του «Ξενοδοχείο της Διεθνούς Έκθεσης» – ένα μέγαρο βασανιστηρίων που περιλάμβανε τραπέζι ανατομίας, θάλαμο αερίων και κρεματόριο. O Χολμς χρησιμοποίησε το δέλεαρ της μεγάλης έκθεσης και τα δικά του σατανικά θέλγητρα για να παρασύρει αμέτρητες νεαρές κοπέλες στον θάνατο.

Μια αφήγηση που συνδυάζει τον θαυμασμό για τα ιστορικά στοιχεία με την έξαψη ενός εξαιρετικού μυθιστορήματος

Ο Διάβολος στη Λευκή Πόλη ξεναγεί τον αναγνώστη σε μια εποχή μαγείας και μεγαλοπρέπειας, που γίνεται ακόμα πιο ελκυστική από μια σειρά δεύτερων ρόλων στους οποίους εμφανίζονται πρόσωπα υπαρκτά, όπως ο Μπάφαλο Μπιλ, ο Θίοντορ Ντράιζερ, ο Τόμας Έντισον, ο αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος και άλλοι. Σ’ αυτό το βιβλίο ο καπνός, ο ρομαντισμός και το μυστήριο της Επίχρυσης Εποχής ζωντανεύουν όπως ποτέ άλλοτε.

Μεταφραστής: Ειρήνη Σπερελάκη

Επιμελητής: Δημοσθένης Κερασίδης

ISBN: 978-960-605-548-5

Σελίδες: 656

Ο Erik Larson, συγγραφέας του διεθνούς best seller Isaac’s Storm, ήταν υποψήφιος για το National Book Award για το Ο Διάβολος στη Λευκή Πόλη, ενώ κέρδισε το Βραβείο Edgar για βιβλίο έρευνας πραγματικού εγκλήματος. Το βιβλίο του, Στον Κήπο με τα Θηρία, έχει εκδοθεί σε 20 χώρες και τα δικαιώματα για τη μεταφορά του στον κινηματογράφο έχουν κλειστεί από τον Tom Hanks. Υπήρξε μόνιμος συντάκτης στη Wall Street Journal και στο Time. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά The New Yorker, The Atlantic Monthly, Harper’s και σε άλλα έντυπα. Ο Larson έχει διδάξει μη μυθοπλαστική γραφή στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, στα Σεμινάρια Γραφής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς και στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Επίσης έχει μιλήσει σε ακροατήρια σε όλη την Αμερική. Ζει στο Σιάτλ με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους.

