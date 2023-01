Ο «δικός» μου Ennio Morricone

Ο Σταύρος Λάντσιας μαζί με το κουαρτέτο του παρουσιάζουν τη συναυλία Ο «δικός» Μου Ennio Morricone το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, στο Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Ο καταξιωμένος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη Ennio Morricone και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες. όπως Cinema Paradiso, Once Upon a Time in the West και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες. Μία βραδιά γεμάτη εικόνες και συγκίνηση, εμπλουτισμένη από αναφορές στις ταινίες και ενδιαφέροντα αποσπάσματα από συνεντεύξεις του μεγάλου συνθέτη.

Ένα πρώτο δείγμα της δουλειάς του Σταύρου Λάντσια πάνω στη μουσική του Ennio Morricone παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής την 1η Οκτωβρίου 2022, στην πρεμιέρα της προβολής του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του μεγάλου συνθέτη που σκηνοθέτησε ο Giusepe Tornatore. Ακολούθησε η sold out συναυλία στο Μουσείο Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στις 16 Δεκεμβρίου 2022. Ο ενθουσιασμός και η αγάπη του ελληνικού κοινού για τη μουσική του Ennio Morricone ώθησαν τον Σταύρο Λάντσια να προγραμματίσει ακόμα μια συναυλία στην, εξαιρετικής ακουστικής, αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός”.

Ο Σταύρος Λάντσιας σπούδασε στο Berklee College of Music στη Βοστώνη και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως, Διονύσης Σαββόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ορφέας Περίδης, Ελένη Καραϊνδρου, Νίκος Ξυδάκης και πολλοί άλλοι. Στην προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνονται τα άλμπουμ: «Επιστροφή», «Το Ταξίδι μιας Νότας» «Ημερολόγιο Ονείρων» και το “Stavros Lantsias Trio Live at St. Paul ’ s Anglican Church, Athens”.

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, μελόντικα, μεταλλόφωνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα & flugelhorn

Μιχάλης Καλκάνης: κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα

Σχεδιασμός φωτισμού: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Παραγωγή: Arte Atene

Photo: Mariza Kapsabeli Artwork: Ira Stamatopoulou / Art Design Illustration

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 21.00

Εισιτήρια:

Διακεκριμένη: 20€ (σειρές 1-4)

Πλατεία: 15€ (σειρές 5-15)

Εξώστης/Μειωμένο: 12€ (Ανέργων, Φοιτητών, ΑμεΑ)

Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8

Σχόλια