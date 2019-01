O George Gaudy & Sun live στο Gagarin!

O George Gaudy θα δώσει για πρώτη φορά στο Gagarin, στις 6 Απριλίου, μια μεγάλη προσωπική συναυλία.

Ο urban τραγουδοποιός με τον ιδιοσυγκρασιακό και μελαγχολικό ήχο, με επιρροές από την ψυχεδελική rock ως τη jazz και την κλασική μουσική, με την ασυμβίβαστη, ανήσυχη, ποιητική ματιά, ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του Gagarin με αφορμή την κυκλοφορία των δύο νέων singles «Mother» και «Why oh Why» από το επερχόμενο album του.

Πιο «ώριμος» και με μεγαλύτερη μπάντα είναι έτοιμος για ένα πιο δυναμικό live στο οποίο θα παρουσιάσει το νέο του album που θα κυκλοφορήσει τέλη Μαρτίου από την ΕΜΙ αλλά και τραγούδια από τη μέχρι τώρα πορεία του, αναδεικνύοντας μια ηλεκτρισμένη, πιο άμεση πλευρά της τραγουδοποιΐας του.

Από τη σκηνή του Gagarin, θα περάσουν το ίδιο βράδυ αγαπημένοι φίλοι και συνεργάτες όπως: οι Daphne and the Fuzz, η Esterina, ο Jack Heart, ο Πάνος Μπίρμπας και ο Τόλης Φασόης!

Ο George Gaudy, ένας μουσικός με σπουδές στο πιάνο έχει εμφανιστεί σε αρκετά live stages της Αθήνας (Six DOGS, Bios, Romantso, Faust, Σταυρός του Νότου κλπ), στον Κήπο του Μεγάρου και στην Τεχνόπολη. Έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες με τους Penny Mπαλτατζή, Locomondo, Rous, Theodore, Esterina, Jack Heart, Rous, Πάνο Μουζουράκη, Nalyssa Green ενώ ήταν support act στους New York Hussle Club στην Τεχνόπολη και στους Fun Lovin Criminals στο Fuzz. Το 2010 πήρε βραβείο καλύτερου τραγουδιού, καλύτερων στίχων και καλύτερου εξωφύλλου για το τραγούδι «The Absence of many» και το 2009 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Jumping Fish για το τραγούδι «Come Again».

George Gaudy & Sun Live @ Gagarin

Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Special Guest: Daphne and the Fuzz

Plus friends: ​Esterina, Jack Heart, Πάνος Μπίρμπας, Τόλης Φασόης

Εισιτήρια: προπώληση 7 ευρώ, Ταμείο 10 ευρώ

Eταιρεία παραγωγής: United We Fly

Σχόλια